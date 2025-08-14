육군 보병의 ‘발’ 차륜형장갑차 성능 향상된다...실시간 정보공유 가능

방위사업청은 차륜형 장갑차 성능개량을 위한 체계개발 사업에 착수했다고 14일 밝혔다.

이를 위해 방위사업청은 전날 현대로템에서 착수회의를 열었다.

육군의 차륜형 장갑차. 세계일보 자료사진

회의는 차륜형 장갑차 성능개량 체계개발 사업을 성공적으로 수행하기 위해 개최하는 첫 회의로서 방위사업청, 육군, 해병대, 기품원 등이 참석했다.

설계방향과 탑재 장비 확보계획 등 전반적인 사업계획을 공유하고, 작업공정 관리, 형상 및 품질관리, 부품 단종관리 등 각 분야별 체계개발 추진계획과 협조 방안을 논의했다.

차륜형장갑차 성능개량은 476억원을 투자해 기존 차륜형장갑차에 원격사격통제체계(RCWS), 전술다대역다기능무전기(TMMR), 전(全)방향 감시카메라, 탑승보병용 화면전시기를 탑재하여 임무수행 능력과 장병 생존성 증대를 위해 2029년까지 성능개량하는 사업이다.

사업이 완료되면 원격사격통제장치(RCWS)를 활용하여 사수가 해치를 밀폐하고 차량 내부에서 원격으로 주·야간 정확한 원거리사격이 가능하다.

정밀 조준사격 등을 통한 화력지원을 받아 전투력을 보존한 상태에서 전투원의 안전한 이동이 가능해진다.

작전 중 실시간 수집된 적 정보를 대대급 이하 전투지휘체계(B2CS)에 입력해 전장 상황을 실시간 파악하면서 지휘통제가 가능해지며, 이를 전술다대역다기능무전기(TMMR)을 통해 공유해 인접한 차륜형장갑차에 실시간 상황전파가 가능해진다.

전투원은 보병전투실 내부에서 전(全)방향 감시카메라를 통해 장갑차 외부 환경과 전장상황을 탑승보병용 화면전시기를 통해 부대원과 공유할 수 있다.

