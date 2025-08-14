경주시-국민의힘 국·시·도의원 정책간담회, 핵심 현안 해법 모색

경북 경주시는 14일 시청 알천홀에서 국민의힘과 ‘정책간담회’를 열고 지역 현안사업과 국비예산 확보 방안을 논의했다고 밝혔다.

14일 경주시청 알천홀에서 열린 ‘국민의힘-경주시 정책간담회’에서 주낙영 경주시장이 모두발언을 하고 있다.

간담회에는 김석기 국회의원과 국민의힘 소속 최병준 경북도의회 의장 직무대행, 배진석 도의회 부의장, 박승직‧최덕규‧정경민‧황명강 도의원, 이동협 시의회 의장을 비롯한 시의원들이 참석했다.

시에서는 주낙영 시장과 국·소·본부장 등이 함께했다.

이날 참석자들은 내년도 국비 확보 및 주요 현안사업 추진에 뜻을 모으며, 중단 없는 경주 발전을 위한 다양한 협력 방안을 논의했다.

주요 사업은 △포스터 APEC 사업 △신라왕경 핵심유적 복원·정비 △형산강 하천환경정비 △울산 농소외동 국도 건설 △황성철교동천철교 간 도시바람길숲 조성 △외동 녹동~문산 국도 확장 등이다.

미래 성장동력 확보를 위해 △미래차 사용자 중심 편의·안전 부품 고도화 △전기이륜차 배터리 공유스테이션 기술개발·실증 △SMR 제작지원센터 설립 △혁신원자력연구개발 기반 조성 등을 협의했다.

14일 경주시청 알천홀에서 열린 ‘국민의힘-경주시 정책간담회’에서 김석기 국회의원이 발언하고 있다.

또한 부자 농어촌 조성을 위한 △농·축·수산물 해외 수출 기반 마련 △스마트 ICT 농·어·축산업 지원 △해양레저관광 거점 사업 및 시민 정주여건 개선·재해예방을 위한 △자연재해위험 개선지구 정비 △풍수해생활권 종합정비 △제2종합사회복지관 건립 방안도 함께 다뤘다.

시는 정책간담회 이외에도 매년 국비 확보 보고회를 개최해 체계적인 관리로 예산 확보에 나서고 있다.

14일 경주시청 알천홀에서 열린 ‘국민의힘-경주시 정책간담회’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

김석기 국회의원은 “당정이 하나로 힘을 모아 경주 발전을 뒷받침하고 국비 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이동협 경주시의회 의장은 “경주가 한 단계 더 도약할 수 있도록 현안 추진과 예산 확보에 전력을 다하겠다”고 밝혔다.

주낙영 경주시장은 “지역 발전이라는 공동 목표 아래 힘을 모아 국비 확보와 현안 해결에 최선을 다하겠다”고 전했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]