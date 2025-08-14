김진태 강원지사, 의암댐∙산사태 위험지역 점검…"예찰강화 당부"

김진태 강원도지사사 14일 집중호우로 방류량이 증가한 의암댐과 춘천 산사태 위험지역을 방문, 방류 상황과 붕괴 위험 여부 등을 점검했다.
이날 오전 10시 기준 원주∙홍천∙횡성에는 호우주의보가 발령 중이다. 누적 강수량은 철원 230㎜, 화천 159.5㎜, 양구 163㎜를 기록하는 등 도내 곳곳에 국지성 호우가 이어졌다.
의암댐은 14개 수문 중 4개를 열어 초당 2000t을 방류하고 있다. 이전까지는 초당 900t를 방류했다.
김 지사는 “댐 방류로 하류 지역의 강 수위가 빠르게 상승할 것으로 예상된다”며 “하천 인근 주민께서는 각별히 주의해 주시고 의암댐 방류로 침수가 우려되는 도로에 대해서는 예찰활동을 강화해 달라”고 당부했다.
현재 의암댐 방류에 따라 엘리시안 강촌 인근 강촌리 225-4~서천리 산180-1 구간 8㎞에 대한 예찰 활동이 강화되고 있다.
이어 김 지사는 국지성 폭우로 지반이 약해져 산사태 발생 우려가 높은 춘천 신동면 의암리 30번지 일대를 찾아 토사 유출 가능성과 배수 상태 등을 중점적으로 살폈다.
도내에는 춘천∙화천∙철원에 산사태 주의보가 발령 중이다.
도는 전날 상황판단회의를 열고 선제적으로 재난안전대책본부 초기 대응 태세를 구축했다. 비상 1단계를 운영 중이다.
김 지사는 “이번 비는 한 곳에 많은 양이 집중되는 국지성 호우로 산사태 위험이 더욱 높다”며 “사전 징후를 면밀히 관찰해 피해를 예방할 수 있도록 현장 모니터링에 집중해 달라”고 재차 강조했다.
