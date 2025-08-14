강원지역 주요 현안 80%, 정부 국정과제에 반영

강원도는 새 정부 국정과제에 강원지역 주요 현안이 80% 이상 반영됐다고 14일 밝혔다.

청와대 영빈관에서 전날 열린 국정기획위원회 국민보고대회에서는 새 정부 국정비전 등 향후 5년간 국정운영 방향과 대통령 공약을 토대로 한 123대 국정과제, 시도별 7대 분야 15개 추진과제가 발표됐다.

발표된 국정과제에 포함된 강원 주요현안은 다음과 같다.

△강원특별법 3차 개정이 5극 3특 국정과제화로 신속 추진 가능 △반도체 교육소재부품 산업 육성 △기후 위기 대응 과제 포함으로 CCUS, 풍력 등 도 기후테크 산업 탄력 △바이오헬스 강국을 만들겠다는 국정과제로 ‘바이오·의약 국가첨단전략산업단지’ 추진 뒷받침 △한반도 평화경제 구상과 연계해 접경지역 군사시설 보호구역 해제 속도 등이다.

△교통혁신 인프라 확충 국정과제를 통해 GTX-B·D, 용문~홍천 철도, 강원내륙(양구~영월)고속도로 등이 신속히 추진돼 사통팔달 1시간대 강원 교통망 실현 기대 △재난 예방 위한 산불·닥터헬기 도입 △북극항로 시대 대비 동해항 북방경제 전초 항만 조성 등도 실현 가능성 확대 등도 들어갔다.

강원도는 그간 국정과제 반영을 위해 대선 기간인 지난 4월부터 행정부지사를 단장으로 ‘대선 공약과제 추진단’을 운영, 115개 공약사업을 발굴해 각 정당에 건의, 다수 사업을 공약에 반영시켰다.

또 국정과제 반영을 위해 강원 핵심현안 68개를 제안했다. 김 지사도 여야 구분 없이 7월 14일 대통령실 우상호 정무수석을 만나 사업 필요성을 설명하고 같은 날 허영 국회의원에게도 국정과제 반영을 위한 적극적인 협조를 요청했다.

이어 7월 23일에는 국정기획위원회 균형성장특위 박수현 위원장을 국회에서 만나 강원 현안의 국정과제 반영 필요성을 재차 강조했다.

김 지사는 “저희가 제안한 68개 과제 중 80% 이상이 반영됐다”며 “미래산업, SOC, 접경‧폐광지역 사업, 강원특별법 3차 개정안 등 그동안 추진해 온 사업들로 이는 우리가 추진해 왔던 사업들이 인정받았다는 의미”라고 말했다.

이어 “앞으로 사업 추진에 한층 탄력을 받을 것으로 기대하며 새 정부 주요 정책담당자들과 긴밀히 소통해 나가겠다”고 강조했다.

앞으로 도는 이번 국정과제 발표에 대응해 오는 9월 중 ‘실국별 역점사업 보고회’를 갖고 기존 현안 사업외에도 새정부 국정과제에 부합하는 신규 사업을 선제적으로 발굴, 이를 내년도 예산에 적극 반영하겠다는 전략이다.

