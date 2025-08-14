“인재 유출 막아라”…직원들에 수십억원 보너스 지급한 회사는? [수민이가 궁금해요]

챗GPT 개발사 오픈AI가 최근 직원들에게 최대 수백만달러(수십억원) 수준의 특별 보너스를 지급했다. AI 인재 유치 경쟁이 치열해지면서 자사의 우수한 인재 유출을 막기 위한 것으로 해석된다.

오픈AI가 인재 유출을 막기 위해 최근 직원들에게 최대 수백만달러 특별 보너스 지급할 예정이다. 사진은 지난 2월3일 샘 올트먼 오픈AI CEO가 일본 도쿄에서 열린 홍보 행사에 참석한 모습. 로이터=연합

정보통신(IT) 전문 매체 더버지는 12일(현지시간) 오픈AI가 자사의 최신 인공지능(AI) 모델 'GPT-5' 출시 전날 보너스를 지급했다고 보도했다. 대상은 연구·개발 인원 1000여명에 달한다. 이는 전체 직원의 약 3분의 1 수준이다.

보너스는 직무와 직급에 따라 차등 적용된다. GPT-5 개발에 헌신한 연구원은 최고 수백만달러까지 보너스를 받는 것으로 알려졌다.

지급 방식은 현금이나 오픈AI 주식 등으로 선택할 수 있다. 앞으로 2년간 분기별로 나눠 지급할 예정이다.

샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 지난 7일 사내 메신저인 슬랙을 통해 "범용인공지능(AGI) 구축을 위한 직원들의 훌륭한 노고에 감사한다"며 "오픈AI는 시장 흐름에 맞춰 기술팀 보상 체계를 재검토해왔다"고 적었다.

샘 올트먼 오픈AI CEO가 지난 2월4일 오전 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 카카오와의 전략적 제휴 관련 기자간담회에서 정신아 카카오 대표와 대담하고 있다. 연합뉴스

이어 "회사로서 점점 더 나아지는 모습을 보여드리면서 보상도 계속 늘려갈 계획"이라고 했다.

오픈AI의 보너스 지급 명목은 'GPT-5' 출시다. 하지만 실제는 자사의 우수한 인재 유출을 막기 위한 것으로 해석되고 있다.

페이스북 모회사 메타는 최근 인간을 뛰어넘는 AI 개발을 위해 '초지능 연구소'를 설립하고 막대한 자금을 투입하며 경쟁사로부터 AI 인재를 대거 영입하고 있다.

이에 오픈AI 출신 연구원만 10명 이상이 메타로 최근 이직한 것으로 알려졌다.

메타는 애플에서 AI 모델 개발을 총괄하던 연구원에 대해서는 2억 달러 이상의 보상 패키지를 제안한 것으로 전해졌다.

김기환 기자 kkh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]