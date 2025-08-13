교외선 14일도 운행 중단…경의·경원·일산선은 재개

한국철도공사(코레일)는 경기북부에 내린 폭우 영향으로 14일까지 교외선 의정부역∼대곡역 전 구간 열차 운행을 중단한다고 13일 밝혔다.



당초 코레일은 이날 오후 1시께 교외선 전 구간 열차 운행을 중단했다가 14일 첫차부터 재개할 예정이었으나 호우 예보와 시설물 복구 등을 고려해 미루기로 했다.

경원선 열차 운행 중단 안내. 연합뉴스

다만 강우량에 따라 조정될 수 있는 만큼 코레일톡이나 홈페이지 등에서 열차 운행 정보를 확인해 달라고 당부했다.



앞서 코레일은 이날 경기북부에 극한 호우가 내리자 안전을 이유로 정오를 전후해 교외선 전 구간을 비롯한 경의선 일산역∼수색역, 경원선 녹천역∼덕정역, 일산선 백석역∼구파발역 열차 운행을 각각 중단했다.



이후 비가 소강상태에 들자 이 중 경의선은 오후 1시 25분, 경원선은 1시 45분 각각 열차 운행을 재개했다,



일산선도 오후 4시 18분부터 운행되고 있다.



[https://youtu.be/zxWjjPmhzZc]

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]