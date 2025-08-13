與, 김건희 구속되자 “법정 최고형 구형해야”

더불어민주당 지도부는 13일 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 구속되자 “사필귀정”이라며 윤 전 대통령 부부를 철저히 수사하라고 특검팀에 촉구했다. 동시에 ‘윤 어게인’(Yoon Again·다시 윤석열) 세력을 떨쳐내지 못하고 있는 국민의힘을 향해선 “내란의 추억과 미몽에서 깨어나 정상적인 정당으로 돌아오라”고 압박했다.

민주당 정청래 대표는 국회에서 열린 당 회의에서 헌정사 첫 전직 대통령 부부 구속에 대해 “수차례 증거인멸 시도와 수사 방해, 줄줄이 드러난 범죄 정황에 따른 것”이라며 “국민들은 윤석열·김건희 부부의 국정농단, 부정부패 의혹에 대한 철저한 진상 규명과 처벌을 원한다”고 강조했다. 정 대표는 특검팀의 체포영장 집행에 두 차례 불응한 윤 전 대통령이 “법치를 조롱하고 있다”며 “특검은 법의 엄정함을 똑똑히 보여줘야 할 것”이라고 말했다.

전현희 최고위원은 “특검은 구속 피의자 김건희의 모든 죄과를 낱낱이 밝혀서 법정 최고형을 구형하라”고 했고, 김병주 최고위원은 “명품백에 이어 고가의 신발과 목걸이, 시계 수수 등 김건희를 둘러싼 의혹이 자고 일어나면 추가되고 있다”며 “전당포라도 차릴 셈이냐”고 질타했다.

김 최고위원은 로봇개 특혜 의혹에 대통령경호처뿐만 아니라 국군방첩사령부가 연관됐을 가능성도 제기했다. 김씨한테 명품을 건넨 서모씨의 회사가 경호처와 로봇개 임차운영 수의계약을 맺었는데, 알고 보니 방첩사도 로봇개 도입에 수억원을 투입했다는 것이다. 김 최고위원은 “사실이라면 김건희를 둘러싼 뇌물수수 유착관계는 국방비리로 확대된다”고 했다.

윤 전 대통령에 대한 찬탄(탄핵 찬성) 대 반탄(탄핵 반대) 구도로 흐르고 있는 국민의힘 전당대회를 향한 비판도 이어졌다. 황명선 최고위원은 12·3 비상계엄의 위헌·불법성을 강조한 뒤 “국민의힘은 아직도 ‘경고성 계엄’이라고 대국민 호소를 하는 기만으로 국민을 속이고 있다”며 “정신 차려라. 윤석열은 헌정을 파괴한 파렴치한 내란수괴”라고 비판했다.

계엄 당일 소속 의원들을 국회 본회의장이 아닌 당사로 모이도록 했던 국민의힘 추경호 전 원내대표도 도마에 올랐다. 민주당 박수현 수석대변인은 “추 전 원내대표가 계엄 당일 홍철호 전 정무수석과도 통화한 사실이 드러났다”며 “세간의 의혹대로 계엄 당시 여당 차원의 ‘역할’을 요구받았다면 명백한 국민의힘의 계엄 가담”이라고 했다.

배민영·유지혜 기자

