정부, ‘포스코 상계관세’ 소송서 1차 승소…“전기요금, 철강 보조금 아냐”

‘낮은 전기요금이 보조금이나 마찬가지’라는 이유로 미국 상무부가 포스코에 부과했던 상계관세를 미국 법원이 받아들이지 않았다. 그러나 미 상무부가 이 판결을 받아들여 관세를 없앨지는 불확실하다.

산업통상자원부는 13일 포스코가 원고로, 한국 정부가 제3자로 참여한 불복 소송건에서 전기요금의 특정적 판단에 대해 1차로 우리나라가 승소했다고 밝혔다. 미 상무부는 우리나라의 값싼 전기요금을 이유로 포스코에 2023년 12월부터 상계관세를 부과해왔는데 이에 불복해 포스코와 우리 정부가 제기한 불복 소송에서 미국 국제무역법원(CIT)은 우리나라 손을 들어줬다.

세종시 어진동 정부세종청사 산업통상자원부. 뉴시스

미 상무부는 우리나라 전기요금이 저가로 공급돼 보조금 성격을 띤다고 판단했다. 그러면서 반도체·철강·석유화학 세 산업을 묶어서 전기사용량 비중이 불균형적으로 많다는 논리를 펴며 사실상 특정성이 존재한다고 판단하고 포스코 탄소합금 후판에 상계관세율 0.87%를 부과하기 시작했다. 특정성이란 전기요금이 보조금으로써 특정산업에 재정적 기여가 있고 혜택이 돌아간다는 주장이다.

정부와 포스코는 이런 판정에 불복해 지난해 2월 CIT에 제소했고 관련 기업 및 국내외 로펌과 협의해 방어논리를 개발했다. 정부는 미 상무부의 ‘3개 산업이 산업용 전기의 절반 이상을 사용해 전력 사용량이 불균형적으로 많고 철강 산업에 혜택이 있다’는 주장에 절대적인 전력 사용량 차이만으로 균형이 맞지 않고 이 산업이 혜택을 받았다고 단순히 판단할 수는 없다는 논리를 펼쳤다. 산업부는 철강산업이 사용해야 하는 적정 전기 사용량이 정해지지 않은 이상 다른 산업보다 전력 사용이 많다고 해서 혜택이라 볼 수는 없다고 반박했다.

CIT는 이번 판결에서 우리 정부와 포스코 주장을 받아들여 철강업이 단순히 전기 사용량이 많다는 사실만으로 불균형이 성립하지 않으며 3개 산업군을 묶기 위해서는 타당한 논리적 근거가 있어야 한다고 판시했다. CIT의 파기환송으로 미 상무부는 CIT 지적사항에 대해 재판정을 내려야 한다. 상무부가 불복한다면 10월 초인 60일 이내에 수정된 의견을 결정해 CIT에 제출해야 하며 우리 정부와 포스코와 이에 대한 의견을 제출한 뒤 CIT가 다시 판정하는 과정을 거친다. 현재로서 미 상무부는 CIT 판결을 반박할 확률이 높다. CIT가 위법이라고 판단했음에도 계속 이 판결에 불복하면 상급법원인 미국 연방순회항소법원(CAFC)에 항소할 수 있다.

앞서 지난해 12월에는 현대제철과 우리 정부가 같은 이유로 제기한 소송에서 승리했다. 미 상무부는 현대제철과 동국제강이 미국에 수출하는 일반 후판에 1.08%의 상계관세를 부과한다는 판정을 내렸는데 CIT에 패소한 뒤 의견을 보완해 다시 제출한 상태다. 우리나라는 여기 다시 미 상무부를 반박하는 입장을 CIT에 냈다. 산업부 관계자는 “지난해 한국 정부가 승소한 판례를 인용하면서 CIT가 다시 한국 정부 손을 들어줬다는 점에서 의미 있다”며 “최종 승소까지 끝까지 가겠다는 것이 저희 입장”이라고 말했다.

박유빈 기자 yb@segye.com

