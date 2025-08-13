“수확 위해 빌려서 씨 뿌려야”… 李대통령 ‘확장 재정’ 시사

이재명 대통령이 13일 “성장의 마중물 역할을 해줘야 하는 국가재정이 매우 취약하다”며 “지출 조정을 통해 가용자원을 확보해야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 비효율적인 영역의 예산 지출을 조정해 효율적인 부분으로 전환할 필요성도 제기했다.

이재명 대통령이 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 나라재정 절약 간담회에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 ‘나라재정 절약 간담회’를 주재하고 “지금 우리 시대의 과제는 성장을 회복하고 민생을 회복시키는 것”이라며 “농사로 따지면 봄에 씨 뿌릴 씨앗이 필요한데 국가재정이 그 역할을 해야 됨에도 불구하고 최근에는 국가재정이 너무 취약해져서 씨 뿌릴 씨앗조차도 부족한 상태가 됐다”고 말했다. 그러면서 이 대통령은 “조세 세입도 줄어들고 경제 성장도 악화하면서 조세 세입도 매우 줄어 국가재정 여력이 매우 취약하다”고 부연했다.

이 대통령은 “지금 상태에서 밭은 마련돼 있는데 뿌릴 씨앗이 없어서 밭을 묵힐 생각을 하니까 참 답답하다. 그래서 씨앗을 옆집에서라도 빌려오든지 하려고 하니까 ‘왜 빌려오냐, 있는 살림으로 살아야지’ 주장하는 사람들이 있다”라면서 “지금 한 됫박 빌려다가 씨 뿌려서 가을에 한 가마 수확할 수 있으면 당연히 빌려다가 씨를 뿌려야 하는 것 아닌가”라고 지적했다. 이어 “무조건 빌리지 마라, 있는 걸로 살아라 하면 농사를 못 하게 될 것”이라며 “이런 점에 대해 함께 고민해 보면 좋겠다”고 말했다.



이 대통령은 이날 간담회 의제와 관련해 “지금 우리 정부가 하고자 하는 ‘진짜 성장’과 민생회복을 위해서 현재 예산이 가지고 있는 문제점들을 잘 살펴보고 절감할 수 있는 것, 전환할 수 있는 것 또는 효율적인 부분을 어떻게 늘려서 진짜 성장을 이뤄낼 것이냐, 민생을 어떻게 회복시킬 것이냐를 논의하게 될 것”이라며 간담회에서 제시되는 의견을 내년도 예산 편성에 반영하겠다고 밝히기도 했다.

윤창렬 국정기획위원회 부위원장이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회 국민보고대회에서 발표를 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

한편 국정기획위원회는 이날 ‘국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국’이라는 국가 비전을 골자로 한 이재명정부 ‘국정운영 5개년 계획’을 발표했다.

박지원·최우석 기자

