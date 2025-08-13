“수확 위해 빌려서 씨 뿌려야”… 李대통령 ‘확장 재정’ 시사

비효율 예산 지출 수술 언급도
이재명 대통령이 13일 “성장의 마중물 역할을 해줘야 하는 국가재정이 매우 취약하다”며 “지출 조정을 통해 가용자원을 확보해야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 비효율적인 영역의 예산 지출을 조정해 효율적인 부분으로 전환할 필요성도 제기했다.
이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 ‘나라재정 절약 간담회’를 주재하고 “지금 우리 시대의 과제는 성장을 회복하고 민생을 회복시키는 것”이라며 “농사로 따지면 봄에 씨 뿌릴 씨앗이 필요한데 국가재정이 그 역할을 해야 됨에도 불구하고 최근에는 국가재정이 너무 취약해져서 씨 뿌릴 씨앗조차도 부족한 상태가 됐다”고 말했다. 그러면서 이 대통령은 “조세 세입도 줄어들고 경제 성장도 악화하면서 조세 세입도 매우 줄어 국가재정 여력이 매우 취약하다”고 부연했다.
이 대통령은 “지금 상태에서 밭은 마련돼 있는데 뿌릴 씨앗이 없어서 밭을 묵힐 생각을 하니까 참 답답하다. 그래서 씨앗을 옆집에서라도 빌려오든지 하려고 하니까 ‘왜 빌려오냐, 있는 살림으로 살아야지’ 주장하는 사람들이 있다”라면서 “지금 한 됫박 빌려다가 씨 뿌려서 가을에 한 가마 수확할 수 있으면 당연히 빌려다가 씨를 뿌려야 하는 것 아닌가”라고 지적했다. 이어 “무조건 빌리지 마라, 있는 걸로 살아라 하면 농사를 못 하게 될 것”이라며 “이런 점에 대해 함께 고민해 보면 좋겠다”고 말했다.
이 대통령은 이날 간담회 의제와 관련해 “지금 우리 정부가 하고자 하는 ‘진짜 성장’과 민생회복을 위해서 현재 예산이 가지고 있는 문제점들을 잘 살펴보고 절감할 수 있는 것, 전환할 수 있는 것 또는 효율적인 부분을 어떻게 늘려서 진짜 성장을 이뤄낼 것이냐, 민생을 어떻게 회복시킬 것이냐를 논의하게 될 것”이라며 간담회에서 제시되는 의견을 내년도 예산 편성에 반영하겠다고 밝히기도 했다.
한편 국정기획위원회는 이날 ‘국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국’이라는 국가 비전을 골자로 한 이재명정부 ‘국정운영 5개년 계획’을 발표했다.
