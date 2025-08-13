넥슨, 올해 2분기 영업이익 3646억원…전년比 17% 감소

넥슨은 올해 2분기 영업이익은 3646억원(377억엔·100엔당 967.1원 기준)으로 지난해 같은 기간보다 17% 감소했다고 13일 일본 도쿄증권거래소에 공시했다. 2분기 매출은 1조1494억원(1189억엔)으로 전년 동기 대비 3% 감소했다. 순이익은 1621억원(168억엔)으로 같은 기간 58% 줄어들었다. 넥슨 제공

올해 상반기 매출은 2조2310억원(2328억엔·상반기 평균 기준 환율 100엔당 958.4원)으로 역대 최대 반기 매출을 냈다. 같은 기간 영업이익은 전년 동기 대비 7% 증가한 7601억원(793억엔)이며, 순이익은 지난해 같은 기간보다 43% 감소한 4124억원(약 430억엔)으로 집계됐다.

2분기 주력 타이틀 ‘메이플스토리’의 국내 매출이 전년 동기 대비 91% 증가해 상반기 매출에 영향을 준 것으로 넥슨은 분석했다. ‘던전앤파이터’는 중국 ‘던전앤파이터 모바일’ 매출이 감소했음에도 PC버전이 한국과 중국에서 모두 뚜렷한 성장세를 보이면서 전년 동기 대비 67%의 매출 증가세를 보였다고 덧붙였다.

올해 3월 출시 후 견고한 이용자 지표를 유지 중인 ‘마비노기 모바일’은 예상을 뛰어넘는 성과를 거두며 2분기 실적에 기여했고, ‘FC 온라인’은 7주년 업데이트 효과로 이용자 참여가 늘며 전년 대비 매출 성장을 이뤘다고 넥슨은 전했다.

넥슨은 오는 10월30일 출시를 앞둔 슈팅 게임 ‘아크 레이더스’가 2분기 두 차례 테크니컬 테스트를 성공적으로 마쳤고, PC 게임 플랫폼 스팀의 글로벌 ‘찜하기’ 순위에서 6위를 기록했다고 설명했다. 국내 게임사 에이블게임즈와 공동 개발 중인 메이플스토리 지식재산권(IP) 기반 ‘메이플 키우기’도 하반기 출시를 앞두고 있다.

이 외에 좀비 아포칼립스 생존 게임 ‘낙원: LAST PARADISE’, 지난 12일 첫 공개된 넥슨게임즈의 액션 어드벤처 신작 ‘우치 더 웨이페어러(Woochi the Wayfarer)’ 등 다양한 장르의 신작 개발도 활발히 진행 중이다. 이를 토대로 넥슨은 3분기 예상 매출은 1조915억원(1166억엔)에서 1조1902억원(1271억엔) 수준으로, 영업이익은 3065억원(327억엔)~3853억원(412억엔)에 이를 것으로 전망했다.

넥슨 일본법인 이정헌 대표는 “핵심 타이틀의 재도약이 본격화되고 새로운 성장 동력을 확보한 만큼 강력한 IP 라인업을 통해 글로벌 시장에서 넥슨의 입지를 더욱 확고히 하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

