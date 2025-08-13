마약사범 두 달간 621명 구속… 2.6t 압수

정부가 올해 4월부터 6월까지 상반기 범정부 합동 마약류 특별단속을 추진한 결과 마약 사범 3733명을 단속해 이 중 621명을 구속하고, 마약류 2676.8㎏를 압수했다고 13일 밝혔다. 유관 기관들은 10∼11월엔 하반기 범정부 마약류 특별단속에 나선다.

6일 부산 연제구 부산지방검찰청에서 부산지검과 부산세관이 부산신항에 입항한 중남미발 화물선 A호(9만t급)에서 적발·압수한 코카인 600㎏을 공개하고 있다. 뉴시스

법무부에 따르면 이날 윤창렬 국무조정실장 주재로 열린 마약류 대책협의회에서 이 같은 상반기 특별단속 추진 결과가 공유됐고, 하반기 특별단속 계획이 논의됐다. 올해 4∼6월 이뤄진 상반기 특별단속은 해외 밀반입 차단과 국내 유통 억제, 의료용 마약류 오남용 차단을 중심으로 기관 간 합동단속과 개별 집중단속이 병행됐다.



주요 실적을 보면 검찰·관세청 합동분석을 통해 필로폰 2.5㎏ 밀수 사범을 검거했고, 태국과의 마약 합동 단속작전 등 국제공조로 코카인 600㎏, 케타민 45㎏ 등을 압수했다. 경찰은 온라인마약수사전담팀을 꾸려 온라인 마약사범 1663명을 검거했다.



정부는 하반기에는 10월1일부터 11월30일까지 두 달간 범정부 마약류 특별단속을 추진하기로 했다. 추석 명절과 축제 등 시기에 맞춰 마약류 투약 또는 일선 유통이 빈번하게 일어나는 장소를 중심으로 경찰·지방자치단체·검찰·법무부가 합동 단속반을 구성해 단속을 강화한다.

김주영 기자 bueno@segye.com

