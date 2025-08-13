혁신당, 출소 앞둔 조국 복귀 준비…지도부 임기 단축·전대 개최

조국혁신당이 13일 김선민 당대표 권한대행을 포함한 현 지도부 전원의 임기 단축을 결정했다. 조국 전 대표가 사면·복권되면서 사실상 조 전 대표의 복귀를 위한 사전 작업에 나선 것이다.
혁신당 황현선 사무총장은 이날 국회에서 열린 당무위원회 이후 기자들과 만나 “김 권한대행을 비롯한 최고위원회의 임기 단축 결단을 전적으로 존중하고, 그 뜻을 비상한 각오로 추인받았다”면서 “전당대회는 정기 전당대회로 개최한다”고 밝혔다.
이번 전당대회에서 선출되는 당대표의 임기는 2년으로, 당초 내년 7월까지였던 현 지도부 임기는 새 지도부 선출 직전까지로 단축된다. 윤재관 수석대변인은 “이번에 개최될 정기 전당대회는 전(全) 지도부의 전면적인 재세팅이 이뤄지는 것”이라며 “지역위원회, 시·도당위원장, 최고위원, 당대표 등 모든 선출직이 다시 선임된다”고 설명했다.
전당대회 개최 시기는 11월 전후로 예상된다. 윤 수석대변인은 “8월 안에 전당대회준비위원회(전준위)를 구성해 전당대회 준비를 시작하겠다”면서 “정해진 정치 일정, 추석 연휴, 정기 전당대회 준비를 위한 최소한의 시간을 고려해 (최고위에서) 판단할 예정”이라고 말했다.
이번 의결 사항은 전 당원 투표를 거쳐 확정된다. 혁신당은 전 당원 투표를 위해 선거관리위원회를 설치하고, 선관위 구성은 최고위에 맡긴다.
또 당무위는 △내란의 완전한 종식 △강력한 정치개혁과 다당제 연합정치의 실현 △민주 진보 진영의 견고한 연대 △안정적 지도 체제와 당의 단결 △당의 미래 정당화 등 5대 과제를 추진하기로 의결했다.
이재명정부의 첫 특별사면 대상에 포함된 조 전 대표는 15일 0시 석방된다. 윤 수석대변인은 ‘정기 전당대회를 결정한 것은 조 전 대표의 복귀를 염두에 두고 최고위원들이 뜻을 모아 결정한 것이냐’는 질문에 “그렇다”고 답했다. 민주당과의 합당 가능성, 조 전 대표의 향후 행보에 대해선 이날 당무위에서 논의되지 않았다고 했다.
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]