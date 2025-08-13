케이팝 데몬 헌터스, 역대 2위 넷플릭스 영화…1위 넘볼까

지난 6월 공개된 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 역대 넷플릭스 영화 중 가장 많이 본 작품 2위에 올랐다.

13일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케데헌’의 누적 시청 수는 1억8460만으로 1위 ‘레드 노티스’(2억3090만)에 이어 두 번째다.

넷플릭스 제공

시청 수는 누적 시청 시간을 상영 시간(러닝 타임)으로 나눈 값이다. 상영 시간 1시간 40분인 ‘케데헌’의 누적 시청 시간은 3억760만시간에 달했다.

‘케데헌’은 K팝 가수이자 악령 사냥꾼(데몬 헌터스)인 걸그룹 헌트릭스가 악귀들에 맞서 싸우는 이야기를 그렸다. 한국계 캐나다인 매기 강과 미국의 크리스 아펠한스 감독이 공동 연출했고, 소니픽처스 제작, 넷플릭스가 공동 투자 및 독점 유통했다.

지난 6월 20일 공개된 ‘케데헌’은 약 7주 만에 1억8000만이 넘는 누적 시청 수를기록하며 2021년 공개된 ‘레드 노티스’와의 격차를 4630만까지 좁혔다.

이에 조만간 ‘케데헌’이 ‘레드 노티스’를 제치고 넷플릭스 영화 역대 흥행 1위에 오를 것이라는 전망이 나온다.

‘케데헌’은 최근 4주 간 한주 시청 수가 평균 2600만이 넘는다.

케이팝 데몬 헌터스에 등장하는 호랑이 캐릭터 더피. 넷플릭스 제공

‘케데헌’이 세계적인 인기를 끌면서 K팝 스타일의 오리지널사운드트랙(OST) 역시 세계 각국 차트를 점령한 상황이다.

그중 ‘골든’(Golden)은 지난 1일 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위에 오른 데 이어 11일 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위도 차지해 세계 양대 음악 차트를 동시에 석권했다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

