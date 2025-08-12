“의원에게 부당한 지시 받았나”… 與보좌진협의회, ‘갑질’ 실태조사 착수

더불어민주당 보좌진협의회(민보협)가 12일 보좌진의 인권과 처우를 개선하기 위한 실태조사에 착수했다. 여성가족부 장관 후보자로 지명됐던 강선우 의원의 ‘보좌진 갑질’ 논란에 대한 후속조치로 해석된다.

강선우 의원. 뉴스1

민보협은 설문조사에서 ‘의원님 혹은 상사에게 부당한 지시를 받은 적 있는지’ 물었다. 부당한 지시 유형으로는 △사적인 일 지시 △위법사항 지시 △직무 외 사항 강요 △초과·주말 근무 강요 △과도한 업무 간섭을 선택지로 제시했다.

부당한 지시에 대해 보좌진이 어떻게 조치했는지도 조사했다. 선택지로는 △참았음 △문제제기해 시정됨 △문제제기했으나 바뀌지 않음 △의원실을 그만뒀음이 제시됐다.

두번째 문항은 ‘인권침해를 받은 적 있는지’다. 인권침해 종류로는 △성추행·성희롱 △폭행 △폭언 및 모욕 △따돌림 및 차별 중 고르게 했다.

보좌진 처우개선 관련 문항도 있다. 설문은 ‘보좌진 처우 개선을 위해 가장 시급한 과제’를 조사하며 △6급 이하 비서관 호봉 인상 △초과근무수당 상향 △연가보상비 현실화 △휴가 및 단축근무 활성화 △공무원 책임보험 가입(소송 등 지원) △당내 갑질신고센터 설치 중 고르게 했다. ‘근무환경 개선을 위해 가장 필요한 것’과 ‘보좌진 역량 강화 및 성장을 위해 가장 필요한 것’에 대한 질문도 있다.

설문조사는 오는 20일까지 익명으로 진행된다. 민보협은 설문조사 결과를 토대로 당과 국회, 각 의원실에 전달할 건의사항과 매뉴얼을 제작한다는 방침이다.

앞서 지난달 강 의원이 보좌진에게 집 쓰레기를 치우게 하거나 변기를 수리하게 했다는 의혹이 불거지며 보좌진 근무 환경을 점검해야 한다는 지적이 제기됐다. 이에 민보협은 김병기 원내대표와 만나 보좌진 처우 개선 방안을 논의할 체계가 필요하다고 요구했고, 김 원내대표는 구체적인 방안을 제안해달라고 답한 바 있다.

조희연 기자 choh@segye.com

