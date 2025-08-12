트럼프 “우크라도 주요 영토 되찾을 것”… 구색 맞추기 우려

‘조급한 미국, 느긋한 러시아, 불안한 우크라이나, 힘없는 유럽.’

15일(현지시간) 우크라이나 전쟁 종식을 위한 미국, 러시아 정상의 ‘알래스카 회담’을 앞두고 종전 협상 주도권을 쥐기 위한 주요국들의 샅바싸움이 치열하다. 빠른 종전에 초점을 맞춘 미국은 우크라이나에 영토 포기를 거듭 압박하고 나섰고, 우크라이나는 양보 후에도 러시아가 공격을 멈추지 않을 것이라고 주장하고 있다. 전황이 유리한 러시아는 공세를 강화하며 회담 전에 우크라이나 영토를 더 장악하기 위해 공을 들이는 모양새다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 알래스카 회담에서 러시아와 우크라이나 간 ‘영토교환’과 ‘국경선 변경’이 이뤄질 것이라고 밝혔다. 이어 “우리는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 무엇을 생각하는지 볼 것이며 그게 공정한 거래라면 난 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상들, 그리고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게도 공개하겠다”고 말했다. 그는 “젤렌스키 대통령이 (영토를 바꾸려면) ‘헌법 승인을 받아야 한다’고 말한 게 좀 거슬렸다”며 영토 양보에 부정적인 입장을 밝힌 젤렌스키 대통령에게 공개적으로 불만을 표출하기도 했다. 다만 러시아에 유리하게 영토 합의가 이뤄질 수 있다는 국제사회의 우려를 의식한 듯 우크라이나도 주요 영토를 되찾을 수 있도록 하겠다고 했다.

하지만 어렵게 성사시킨 푸틴 대통령과의 회담에서 어떻게든 외교적 성과를 내겠다는 의지가 강한 만큼 푸틴 대통령의 점령지 인정 요구를 대부분 들어주면서 우크라이나에 영토를 돌려주는 것은 구색 맞추기에 그칠 수 있다는 우려가 커지는 상황이다.

영토 보전과 종전의 기로에 선 젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령의 압박에 일단 ‘양보 불가론’을 주장하고 있다. 그는 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 “살인을 중단하기를 거부하는 러시아가 어떤 보상이나 혜택도 받아서는 안 된다”며 “양보로 살인자를 설득할 수는 없다”고 목소리를 높였다.

그러나 본격적인 협상이 시작되면 젤렌스키 대통령이 한 발 물러설 수 있다는 분석도 나온다. 러시아에 대적할 협상카드가 없는 데다 길어진 전쟁으로 우크라이나 내부에서조차 ‘항전론’ 대신 ‘협상론’에 힘이 실리는 탓이다. 영국 일간 텔레그래프는 이날 젤렌스키 대통령이 최근 유럽 정상들에게 현재 전선 동결을 수용할 수 있으며, 추가적인 영토 포기는 불가능하다는 뜻을 전했다고 보도했다. 젤렌스키가 영토 포기 대가로 나토 가입 등 강력한 안전 보장을 원한다고 완화된 입장을 전달했다는 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터), 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AFP연합뉴스

하지만 러시아가 우크라이나의 나토 가입 포기와 서방의 군사 지원 중단 등을 종전 조건으로 내건 만큼 우크라이나의 입장이 수용되기는 어렵다. 미 뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프 대통령의 ‘영토교환’ 표현에는 우크라이나 안보 보장이나 무기지원에 대한 언급은 전혀 없다”고 지적했다.

‘패싱’ 위기에 처한 유럽은 트럼프 대통령을 화상회의에 초청하며 외교전에 총력을 다하고 있다. 이날 독일 정부는 프리드리히 메르츠 총리가 미·러 회담 이틀 전인 13일 트럼프 대통령, 젤렌스키 대통령, EU 정상들이 참석하는 긴급 화상회의를 주최한다고 밝혔다.

권이선 기자 2sun@segye.com

