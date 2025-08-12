13일부터 중부지방 최대 150㎜ 비 쏟아진다

가뭄 ‘경계’ 강릉엔 5∼20㎜ 전망
15일부터 다시 전국 무더위 기승
13∼14일 인천과 경기북부 등 수도권을 비롯한 중부지방을 중심으로 최대 150㎜ 이상 많은 비가 내릴 전망이다. 지난 주말부터 제주와 남부지방에 비를 뿌리고 있는 정체전선이 북태평양고기압 확장으로 북상한 데 따른 영향이다.
12일 기상청에 따르면 13일 오후에는 서울과 경기북부를 중심으로, 13일 밤부터 14일 아침까지 수도권 곳곳에 시간당 강우량 30∼50㎜의 집중호우가 쏟아질 때가 있겠다. 북태평양고기압 가장자리를 타고 남쪽에서 유입되는 뜨거운 수증기를 북서쪽에서 내려오는 차고 건조한 공기가 압축시키면서 폭 좁은 비구름대가 만들어지고, 비구름대가 위치한 지역에 호우가 내리겠다. 비는 14일 오후 들어서 점차 잦아들 전망이다.
13∼14일 중부지방 강수량은 수도권과 서해5도 50∼120㎜(인천·경기북부·서해5도 최대 150㎜ 이상), 강원내륙·강원산지·충남북부·충북중부·충북북부 30∼80㎜(강원내륙·강원산지·충남북부 최대 100㎜ 이상), 대전·세종·충남중부·충남남부·충북남부 10∼60㎜일 것으로 예상된다. 남부지방엔 5∼40㎜ 강수가 예상되는데, 남해안에는 많게는 60㎜ 이상 오겠다. 제주 지역 예상 강수량은 5∼20㎜이다.
이날 오전 가뭄단계가 ‘경계’로 격상된 강릉 등 강원 동해안에도 5∼20㎜ 정도 내릴 전망이다.
광복절인 15일부터 북태평양고기압이 다시 우리나라를 덮으면서 무덥겠다. 특히 티베트고기압까지 세력을 확장해, 우리나라 위로 북태평양고기압과 티베트고기압이 겹겹이 쌓인 상황이 만들어지면서 더위가 심화할 전망이다.
