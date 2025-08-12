WSJ “트럼프, 미국을 국가자본주의로 만들고 있다” 맹공

‘트럼프의 롤모델은 시진핑(?)’



이상하게 들리지만 미국 유력 일간지 월스트리트저널(WSJ)의 11일(현지시간) 보도를 보면 이런 결론을 떠올리게 된다. 이 매체는 도널드 트럼프 대통령이 미국을 시장 중심이 아닌 국가 주도의 자본주의 체제로 이끌고 있고, 그 과정에서 시진핑 중국 국가주석과 비슷한 방식을 사용하고 있다고 짚었다. ‘미국식 국가자본주의로 나아가는 미국’이란 제목의 기사에서다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

WSJ가 ‘트럼프식 국가자본주의’의 구체적 사례로 든 것 중 대표격이 각국에 대한 상호관세 부과해 끌어낸 1조5000억달러(약 2084조원) 규모의 투자 유치 약속이다. 중국에 반도체 관련기술을 넘겼다는 의혹을 받는 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)에 대한 사임 요구, US스틸 인수 허용에 따른 일본제철로부터의 ‘황금주식’(한 주만 보유해도 주요 경영 사안에 거부권을 갖는 주식) 수수, 중국 매출의 15%씩을 미국 정부에 내기로 한 엔비디아, AMD와의 합의도 같은 맥락에 있다.



트럼프 대통령이 자신에게 반기를 들거나 마음에 들지 않는 기관에 여지없이 철퇴를 내리는 것도 국가자본주의 일면을 보여준다. 그는 ‘엡스타인 의혹’을 통해 자신을 공격한 WSJ, 그 소유주인 언론 재벌 루퍼트 머독을 상대로도 100억달러(약 14조원)의 명예훼손 소송을 건 바 있다. 거듭된 요구에도 기준금리를 내리지 않은 미국 연방준비제도(Fed·연준)에 대해서는 수장 교체 압박을 이어가는 중이다.

시진핑 중국 국가주석. 신화연합뉴스

WSJ는 트럼프 대통령의 이런 행태가 시 주석이 중국 최대 전자상거래 기업 알리바바의 창업자 마윈을 다뤘던 것과 비슷하다고 지적했다. 알리바바 창업자 마윈은 금융 혁신을 억압하는 중국의 규제 당국을 비판했다가 금융회사 앤트그룹의 기업공개(IPO) 취소, 반독점 행위에 따른 28억달러(3조9000억원)의 과징금 부과 등 보복을 당했다. 중국 민간 기업들이 공산당에 황금주식을 발행하는 것과 트럼프 대통령이 일본제출로부터 황금주식을 받은 것이 다르지 않다.



WSJ는 트럼프 대통령 집권 후 미국의 변화를 “사기업의 결정을 국가가 이끄는 사회주의와 자본주의의 혼합 형태”로 규정하며 “미국 특색의 국가자본주의”라고 표현했다. 이런 변화의 배경으로 짚은 것이 트럼프 대통령의 위기감이다. 공산당 주도 아래 정해진 목표를 향해 일사분란하게 움직이는 중국이 법치, 견제와 균형 등 ‘민주주의의 비효율’에 발목이 잡혀 있는 미국을 추월할 수 있다는 나름의 절박함이 작용하고 있다는 것이다.



WSJ는 그러나 국가자본주의는 필연적으로 왜곡, 낭비, 연줄 등 부작용을 수반하며, 시장에 의한 자원의 분배와 비교한 비효율을 낳을 수밖에 없어 성공 가능성이 높지 않다고 전망했다. 그러면서 “트럼프가 시진핑을 모방하는 데는 한계가 있다”며 “궁극적으로 국가자본주의가 미국에서 자본주의를 얼마나 대체할 수 있을지는 민주주의의 견제와 균형이 얼마나 잘 유지되는지에 달렸다”고 전망했다.

질문받는 트럼프 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 워싱턴 백악관 브리핑룸에서 수도 워싱턴에 대한 치안 강화 조치와 관련한 취재진의 질문을 받고 있다. 이날 트럼프 대통령은 워싱턴 경찰국을 연방정부가 직접 통제하고 주방위군을 투입하겠다고 발표했다. 워싱턴=AP연합뉴스

WSJ의 보도가 나온 이날 트럼프 대통령이 수도 워싱턴의 경찰 업무를 연방정부 직접 통제하에 두고, 주방위군을 워싱턴 치안 강화를 투입해 야당 민주당에서 “독재자 행세를 하고 있다”는 비판이 제기됐다.



주방위군은 미국에서 각 주(州)의 주정부나 워싱턴처럼 주에 준하는 행정 단위의 자치정부가 보유한 군대로, 유사시 연방정부가 지휘할 수 있다. 트럼프 대통령은 앞서 지난 6월 불법이민자 단속에 반대하는 시위가 벌어진 로스앤젤레스(LA)에 민주당 소속 주지사와 시장의 반대에도 주방위군을 투입한 바 있다.



하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표는 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 “트럼프는 지역 경찰국을 장악할 근거가 없으며 법과 질서 문제에서 신뢰성이 전혀 없다”고 지적했다. 같은 당 크리스 밸홀런 상원의원은 “트럼프의 워싱턴을 향한 원색적이며 권위적인 권력 쟁취는 전국적으로 커지는 위기의 일부”라면서 “그는 민주주의를 벼랑 끝으로 내몰고 있다”고 비판했다.

베이징=이우중 특파원 lol@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]