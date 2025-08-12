하도급 겨눈 李 “후진적 산재 공화국 반드시 벗어날 것” [李정부 '산재와의 전쟁']

이재명 대통령은 12일 “필요하면 관련법을 개정해서라도 후진적 산업재해 공화국을 반드시 벗어나도록 해야 한다”며 ‘산재와의 전쟁’을 선포했다.

이재명 대통령이 12일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽부터 김민석 국무총리, 이 대통령, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관. 대통령실사진기자단

이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하며 국무위원들에게 “일상적으로 산업현장을 점검해 필요한 안전조치를 하지 않고 작업하면 엄정하게 제지해야 하지 않을까 싶다”며 “제도가 있는 범위 내에서 할 수 있는 최대치의 조치를 해 달라”고 주문했다.



이 대통령은 “제가 계속 강조하고 있는데 사람 목숨만큼 중요한 게 어디 있겠나. 다 먹고살자고 하는 일인데 사는 문제에 위협을 받으면 안 된다”며 “특히 살기 위해 갔던 일터가 죽음의 장이 되어서는 절대로 안 된다”고 힘줘 말했다. 이 대통령은 그러면서 “피할 수 있는데 피하지 않았다든지, 특히 돈을 벌기 위해서, 비용을 줄이기 위해서, 지출해야 될 비용을 아끼기 위해서 누군가의 목숨을 빼앗는다고 하는 것은 전에도 말씀드렸지만 일종의 ‘미필적 고의에 의한 살인’ 또는 ‘사회적 타살’이라는 생각이 든다”고 강하게 비판했다.



이 대통령은 최근 연일 산재 관련 메시지를 내며 근절 의지를 다지고 있다. 여름휴가 중이던 지난 6일 포스코이앤씨의 반복적 산재 사망사고와 관련해 건설면허 취소와 공공입찰 금지, 징벌적 배상제 등 강력한 대응책을 모색할 것을 주문한 데 이어 휴가에서 복귀한 9일 첫 지시사항으로도 산재 예방을 택했다. 이 대통령은 앞으로 모든 산재 사망사고는 가능한 빨리 대통령에 직보하라고 지시했다. 이날 국무회의에서 이뤄진 고용노동부의 산업재해 사고 방지 조치 및 예방책 관련 보고도 이 대통령 지시에 따른 것이다.



이 대통령은 안전조치가 충분히 이뤄지지 않는 근본 원인으로 “목숨보다 돈을 귀하게 여기는 잘못된 풍토”를 꼽으며 해결책으로 “뒤집어서 노동을 하는 데에서 비용을 아끼기 위해 안전조치를 안 하는 것은 바보짓이라는 생각이 들게 하면 되는 것”이라고 제안했다.

12일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 국무위원들이 이재명 대통령의 발언을 적고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 특히 건설현장에서 빈번하게 이뤄지는 하도급·재하도급 문제를 지적하며 “하도급이 반복되면서 자꾸 실제 공사비가 줄어들다 보니 나중에는 전체 원공사비의 절반 가까운 수준으로 떨어진다고 한다. 안전조치를 할 수가 없는 것”이라고 말했다. 이 대통령은 이어 “하루에도 몇 명씩 죽어가는 것을 제가 몇 차례 얘기한다고 쉽게 바뀔 거라고 생각하지 않는다. 워낙 구조적 문제이고 건국 이래 계속돼 왔던 일이기 때문”이라면서도 “그렇다고 해서 계속 방치할 수는 없는 일이고 우리가 이렇게 조금씩 노력하면 조금씩은 반드시 바뀔 것”이라고 했다.



이 대통령은 위험한 작업을 하청 또는 외주로 넘기는 이른바 ‘위험의 외주화’에 대해서도 “결코 바람직하지 않은 일”이라며 “책임은 안 지고 이익은 보겠다고 하는 것은 옳지 않다”고 꼬집었다.



정부는 이 대통령의 기조에 맞춰 이르면 이달, 늦어도 다음 달 ‘노동안전 종합대책’을 발표할 예정이다. 제재와 예방을 모두 담은 이번 대책에는 대선 공약인 작업중지권 확대와 산업안전보건 공시제가 포함될 전망이다. 작업중지권은 근로감독관 권한을 확대하는 방안이, 공시제는 산재 발생 현황·재발 방지 대책·안전보건 투자 규모를 공개하는 방안이 검토되고 있다.



이와 관련, 국정기획위원회는 13일 ‘이재명정부 국정운영 5개년 계획’을 발표하며 산업재해 사망사고를 획기적으로 줄이는 방안을 포함할 것으로 알려졌다.



고용부는 전국 17개 시·도 부단체장들과 산재 예방과 임금체불 근절을 위한 공동대응 체계 구축에도 나섰다. 후진국형 산재와 상습 체불을 뿌리 뽑기 위해 지역 특성에 맞춘 감독권한 위임, 표준지침 마련, 합동점검 확대 등 제도 개선에 속도를 낸다는 계획이다.



권창준 고용부 차관은 “국제노동기구(ILO) 협약 기준에 맞춘 근로감독 권한 부여 법 제정, 지역 노동권익센터 활성화를 위한 지원 확대를 적극 검토하겠다”며 “형식적인 권한 위임이 아니라 모든 노동자가 체감할 수 있는 실질적 위임과 협력을 위해 지원할 것”이라고 했다.

박지원·이지민 기자

