10억원 규모 ‘상생소비복권’ 사업 시행

중소벤처기업부는 소비 회복과 소상공인 활력 제고를 위한 ‘상생소비복권’ 사업을 시행한다고 12일 밝혔다.



상생소비복권은 이달 1일부터 올해 10월12일까지 전통시장과 소상공인 매장 등에서 소비한 금액을 복권으로 환원하는 사업이다. 행사 기간 누적 결제액 5만원당 1번의 응모 기회가 제공되며, 최대 50만원 소비에 대해 10번까지 응모할 수 있다.

총 당첨금은 디지털온누리상품권 10억원 규모로, 2025명에게 지급된다. 1등 10명 각 2000만원, 2등 50명 각 200만원, 3등 600명 각 100만원, 4등 1365명 각 10만원 등이다.



중기부는 “상생소비복권은 비수도권의 소비 촉진에 힘을 보탤 수 있도록 비수도권에서 소비한 카드 결제액이 있는 신청자 중에서 1등 당첨자를 뽑는다”고 설명했다. 수도권에 거주하는 국민도 비수도권의 전통시장 및 소상공인 매장에서 행사 기간 내 5만원 이상 카드 결제를 한 실적이 있으면 1등 당첨이 가능하다. 2등부터 4등까지 당첨자는 지역 구분 없이 전국을 대상으로 한 카드 소비액을 기준으로 뽑는다. 중복 당첨은 불가하다.



상생소비복권은 다음달 15일부터 10월12일까지 상생페이백 누리집을 통해 신청할 수 있다. 이후 공정한 추첨 절차를 거쳐 10월 말에 당첨자를 공개한다.



최원영 중기부 소상공인정책실장은 “국민들께서 소상공인·전통시장에서의 상생 소비에 보다 많은 관심을 가지실 수 있는 계기를 마련하고자 준비했다”며 “당첨금은 디지털온누리상품권으로 지급해 당첨금이 다시 전통시장과 소상공인 매장에서의 소비로 이어지는 소비 선순환 구조가 이뤄질 것으로 기대한다”고 말했다.

