뼈아픈 건설 부진… KDI “2025년 성장률 0.8% 그칠 것”

올해 우리나라 경제성장률이 0%대에 그칠 것이라는 한국개발연구원(KDI)의 전망이 나왔다. 이재명정부 출범 이후 추가경정예산(추경)을 집행하고 한·미 관세협정을 맺으며 대내외 경제환경이 나아질 것이란 기대가 커졌지만, 건설경기가 당초 예상보다 부진하며 전체 성장률의 발목을 잡은 모양새다. 이번 전망에는 최근 미국이 언급한 ‘반도체 100% 품목 관세’는 반영되지 않았는데, 추후 반도체 관세율이 성장률에 악영향을 끼칠 가능성도 있다.

서울 시내의 한 건설현장 모습. 뉴시스

KDI는 12일 ‘수정 경제전망’에서 올해 한국의 경제성장률 전망치를 0.8%로 제시했다. 지난 5월 제시한 전망치를 그대로 유지한 것이다. 이 수치는 한국은행·국제통화기금(IMF)·아시아개발은행(ADB)과 같고, 1%를 제시한 경제협력개발기구(OECD)보다는 낮다.



KDI는 매년 5월과 11월에 상·하반기 경제전망을 내놓고, 2월과 8월에는 경제상황을 추가로 반영한 수정치를 제시한다. 올해 6월에는 제21대 대통령선거가 있었고, 7월에 한·미 관세협정을 맺은 만큼 이번 전망치가 다소 상향 조정될 수 있다는 관측도 나왔다. 이재명정부가 최근 추경을 집행하며 내수경기의 회복에 대한 기대가 커졌고, 한·미 관세협정 타결로 수출경기의 불확실성이 일정 부분 해소됐기 때문이다. 실제 국내 주요 증권사는 올해 한국경제 성장률 전망치를 1%대로 잡기도 했다.



하지만 이날 공개된 전망치는 이 같은 기대를 만족시키지 못했다. KDI가 0%대 성장률 전망을 유지한 배경에는 건설경기의 부진이 자리 잡고 있다. KDI는 지난 5월 건설투자가 -4.2%로 역성장할 것이란 전망을 내놨는데, 이번에는 -8.1%로 더 큰 침체를 예상했다. 정규철 KDI 경제전망실장은 “한국경제의 성장률을 감안하면 -8.1%라는 수치가 이례적”이라고 설명했다.



건설경기 부진은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 지연의 영향이 크지만, 새 정부의 ‘6·27 대책’과 건설현장 안전사고 등의 여파도 영향을 줬다고 KDI는 짚었다. 정 실장은 “최근 안전사고로 공사가 중단되는 경우도 있었기 때문에 그런 부분을 반영해 건설투자 전망은 큰 폭으로 하향 조정했다”고 말했다.

한·미 관세협정이 타결되면서 대외 불확실성이 해소됐지만, 수출 전망을 극적으로 끌어올리진 못했다. KDI가 예상한 올해 수출 증가율은 2.1%로 기존 전망치(0.3%)보다 1.8%포인트 높은 수치지만, 지난해 실적인 6.8%에는 한참 못 미친다. 김지연 KDI 경제전망실 전망 총괄은 “관세협상으로 불확실성이 축소되는 것은 이미 5월 전망 때 들어가 있던 내용”이라며 “수출을 상향 조정한 것은 관세협상의 결과라기보다는 반도체 경기 상향 조정과 선제적 수출 효과의 영향이 컸다”고 설명했다.



KDI는 내년 한국경제의 성장률을 1.6%로 전망했다. 올해 부진했던 건설투자(2.6%)가 반등하면서 수출 증가율의 부진 등을 일정 부분 상쇄할 것이란 관측에서다. 민간소비도 내년에 1.5% 증가하며 올해보다 나아질 것으로 예측했다.



다만 미국과의 통상갈등은 변수로 남아있다. 미국의 반도체 품목 관세는 세부 사항이 구체화하지 않아 이번 전망에는 빠져 있다. KDI는 “우리 반도체가 대만·아세안 등에서 중간재로 활용되고 있다는 점에서 주요 교역국에 대한 반도체 관세 인상도 우리 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있다”고 내다봤다. 아울러 “부동산 PF 시장 정상화가 지연되면서 건설투자 회복이 지체될 수 있다”며 “건설투자 부진이 건설업체의 재무건전성 악화로 이어지면서 공사 진행에 차질이 발생할 가능성이 존재한다”고 밝혔다.

세종=권구성 기자 ks@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]