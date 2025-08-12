“수인분당선 단선전철 촉구”… 이필형 동대문구청장 1인 시위

이필형 동대문구청장이 ‘청량리역~왕십리역 간의 단선전철’ 신설의 조속한 추진을 촉구하며 12일 청량리역 광장에서 1인 피켓 시위를 했다.

동대문구에 따르면 이 구청장은 이날 오전 7시30분부터 1시간 동안 청량리역 광장과 수인분당선 출입구 앞에서 피켓을 들었다. 피켓에는 ‘국토부는 단선 신설 조속 추진하라’는 내용이 담겼다.

이필형 동대문구청장 1인시위.

이 구청장은 “수도권 동북부 철도망의 핵심 거점인 청량리역발 수인분당선 단선전철 신설은 우리 구의 사활이 걸린 사업”이라며 “조속한 정상 추진을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

구는 수인분당선 단선전철 신설의 정상화를 위해 자체 타당성 조사 용역을 추진하고, 경기도 남양주시와 업무협약을 체결하는 등 구민 숙원사업 실현을 위한 행정적 지원에 나서고 있다. 지난 6월 완료된 자체 타당성 조사 용역 결과 기존 용역 대비 경제성이 향상된 것으로 확인되어 국토교통부 및 국가철도공단과 지속적으로 협의를 이어가는 중이다.

조성민 기자 josungmin@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]