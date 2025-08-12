호서대 건축학과, 4회 연속 KAAB 건축학교육인증 ‘국내 건축 교육 최정상’

충남 아산과 천안에 캠퍼스를 두고 있는 호서대학교(총장 강일구) 건축학과가 한국건축학교육인증원(KAAB)이 주관하는 건축학교육프로그램인증에서 4회 연속 최고 등급인 ‘6년 인증’을 획득했다.

호서대 건축학과 재학생들의 수업 모습.

12일 호서대에 따르면 건축학교육인증제는 국제건축사연맹(UIA)이 요구하는 국제적 기준을 충족하기 위해 도입된 제도로 인증대학 졸업자는 건축사자격시험에 응시할 수 있다. 호서대 건축학과는 2009년 충청권 사립대학 최초로 최고 등급 인증을 받은 데 이어 4회 연속 최고 등급을 받으며 우수한 교육성과를 입증했다.

이번 인증심사는 연례보고서, 자체평가보고서, 현장실사 결과를 종합해 확정됐다. 호서대 건축학과는 ‘실무 능력과 문화적 소양의 균형을 갖춘 건축사 양성’을 교육목표로, 건축의 사회성·공공성·지역사회 봉사정신을 강조한 교육과정을 운영해 왔다. 현업에 종사하고 있는 다양한 건축사들과의 교류, 졸업생 대상 계속 교육 및 재학생 연계 프로그램, 다양한 동아리 활동 등을 통해 실무 역량 강화와 선후배 간 유대 증진에 힘써왔다.

호서대 건축학과 졸업생들은 그동안 KAAB 인증을 통해 국제적으로 통용되는 건축사 자격을 취득해 왔다. 국제교육학 교육인증 상호인증 협약인 캔버라 협약(Canberra Accord)에 따라 해외에서도 동등 학력을 인정받는다.

강지은 건축학과 교수는 “이번 4번째 최고 인증을 계기로 학과의 위상이 더욱 높아지고, 학생 및 졸업생들의 활동에도 큰 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 변화하는 건축 환경에 맞춘 혁신적인 교육과정을 지속적으로 개발하고 실무와 연계한 특화 교육을 강화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

아산=김정모 기자 race1212@segye.com

