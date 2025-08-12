김민경 "유민상, 피자 안 줬다고 후배들 집합 시켜"

코미디언 김민경이 과거 유민상이 후배들을 집합시킨 일화를 폭로했다.

11일 오후 방송된 채널A 예능 프로그램 '절친 토큐멘터리 4인용식탁'에는 김민경이 절친 신기루, 유민상을 초대하는 모습이 그려졌다.

김민경은 "처음 개그우먼 됐을 때 28살이었다. 나이가 좀 있어서 힘들었다"고 말했다.

이어 "선배들은 어린 친구들이 편하니까 불러서 코너 짜는데, 저는 할 수 있는 게 없더라. 막막했을 때 첫 코너를 유민상 선배랑 같이했었다"며 고마워했다.

김민경은 "선배가 후배들에게 관심이 없는 사람인데, 하루는 집합을 시키더라. 후배들을 혼내지 않는 사람인데 다 모여서 고개 숙이고 있었다"고 밝혔다.

그는 "선배가 정말 화가 난 목소리로 문을 열고 들어왔다. 갑자기 피자 박스를 던지면서 '야, 이거 뭐야! 이거 누가 시켜 먹었어?' 하더라. 자기한테 안 주고 다 먹었다고 집합을 시켰다"며 웃었다.

이에 MC 박경림은 "그게 집합 사유냐"며 물었고, 유민상은 "저 빼고 다섯 판이 있었다. 난 안 주고 얘기도 안 한 거다. 화가 나겠냐, 안 나겠냐"며 억울해했다.

김민경은 "선배님의 처음이자 마지막인 집합을 그 피자 때문에 했다"고 거들었다.

또한 김민경은 유민상이 스태프를 잘 챙겨준다고 전했다. 그는 "오래 함께 일하다 그만둔 스타일리스트의 생일을 계속 챙기더라. 생일이라고 돈을 보냈다더라"고 유민상의 미담을 전했다.

그러자 유민상은 "하필 지금 얘기하냐. 좀 있으면 생일이다. 이제 좀 잊을까 하고 있었는데"라며 너스레를 떨었다.

