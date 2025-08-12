누군가 보니 십자가의 트럼프…‘관세 폭탄’에 전시 취소?

갤러리 글라이스 피어(Gleis4)는 지난 8일(현지시간) 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 다음달 바젤역에서 예정된 조각상 전시의 취소를 알렸다. 글라이스 피어 인스타그램 계정 캡처

미국에 관세 폭탄을 얻어맞은 스위스에서 십자가에 매달린 도널드 트럼프 미국 대통령 조각상 전시가 논란 끝에 취소됐다.

12일(현지시간) 스위스인포 등 외신들에 따르면 갤러리 글라이스 피어(Gleis4)는 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 내달 바젤역에서 예정된 조각상 전시의 취소를 알렸다.

글라이스 피어 측은 지난 8일 SNS에서 “위대한 예술은 깨어나고 토론을 이끌고 감정을 불러일으킨다는 특징이 있다”며 “이렇게 언론과 대중의 큰 관심을 받을 줄은 몰랐다”고 밝혔다.

이어 “기차역은 미술 작품이 흔히 찾는 장소가 아니므로 보안 위험을 초래하거나 이용객들의 흐름을 방해해서는 안 된다”며 “바젤역에서 작품을 전시하지 않기로 했다”고 설명했다.

조각상 전시에 적합한 다른 장소를 찾는 중이라고 덧붙인 주최 측은 “적절한 장소를 찾으면 즉시 알려드리겠다”고 덧붙였다.

‘성인 또는 죄인(Saint or Sinner)’ 제목의 조각상은 주황색 죄수복 차림 트럼프 대통령이 팔다리가 묶인 채 십자가에 매달려 얼굴을 찡그린 모습을 형상화했다.

전시 취소를 알린 글라이스 피어 SNS에는 ‘트럼프에 대한 비판이 아닌 기독교 모독’이라거나 ‘조각상에 담긴 비판 메시지 정도는 이해할 줄 알아야 한다’ 등 엇갈린 반응이 이어졌다.

주최 측은 전시 취소와 관세의 연관성을 묻는 자체가 갤러리에 모욕적이라는 입장이다.

조각상은 복면으로 얼굴을 가리고 제이슨 스톰이라는 이름을 쓰는 영국 출신 작가가 만들었다. 그는 예술사와 사회 비판을 도발적인 방식으로 다룬다고 알려졌다.

스위스에서는 지난 7일부터 미국의 39% ‘상호관세’ 부과로 수출 산업과 경제가 위기에 몰렸다는 우려가 제기되고 있다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

