주요 수련병원, 하반기 전공의 모집 개시…자율 일정 진행

서울대병원 등 주요 수련병원이 11일 하반기 인턴, 레지던트 등 전공의 모집을 개시했다.



의료계에 따르면 서울대병원, 가톨릭중앙의료원 등은 내달 1일 하반기 수련을 개시할 전공의 채용 공고를 이날 오후 늦게 올리고 본격적인 모집 절차에 돌입했다.

지난 2월 상반기 전공의 모집 당시 서울 한 대형병원에 붙은 안내문. 연합뉴스

서울대병원은 오는 21일까지 원서를 받고 필기와 면접 등을 거쳐 이달 27일 합격자를 발표한다.



서울성모병원 등을 수련병원으로 둔 가톨릭중앙의료원은 오는 19일까지 원서를 받은 뒤 면접 등을 실시하며, 합격 여부는 지원자에게 개별 안내할 예정이다.



이외 한양대병원은 오는 18일까지, 경희대병원은 오는 25일까지 각각 전공의 모집 지원서를 받은 뒤 후속 절차를 진행할 방침이다.



전국 수련병원들은 이달 29일까지 하반기 인턴과 레지던트를 선발하면 된다. 구체적인 일정은 각 병원 자율로 결정된다.



아직 전공의 모집 공고를 올리지 못한 서울시내 주요 병원 관계자는 "모집 일정 등 내부 논의가 끝나지 않아 12일쯤 확정해 올릴 수 있을 것"이라고 말했다.



보건복지부 수련환경평가위원회가 병원별 신청을 받아 공고한 모집인원은 인턴 3천6명, 레지던트 1년차 3천207명, 레지던트 상급연차(2∼4년차) 7천285명 등 총 1만3천498명이다.



사직 전공의가 원래 근무하던 병원과 과목으로 돌아오는 경우엔 정원이 초과하더라도 절차에 따라 사후정원을 인정해 받아줄 예정이다.



정부는 또 입영 대기 상태인 전공의가 복귀할 경우 수련을 모두 마친 후 입영할 수 있게 최대한 조치하기로 했다.



전공의들의 요구대로 '수련의 연속성'을 보장하기 위한 조치를 마련한 데다 더 이상의 투쟁은 무의미하다는 공감대도 어느 정도 형성된 만큼 상당수의 전공의가 복귀할 것으로 보인다.



다만 지역별, 과목별로 복귀 규모가 달라지면서 수도권, 인기 과목 쏠림 현상이 벌어질 수 있다는 우려도 적지 않다.

