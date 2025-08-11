DL건설, 아파트 현장 사망 사고에 대표부터 현장소장까지 일괄 사표…“작업 중지”

DL건설이 최근 아파트 건설현장에서 근로자 사망 사고가 발생하자 모든 현장의 작업을 중단하고 안전점검에 돌입했다. 대표이사를 비롯한 임원진 전원은 사고에 대한 책임을 지고 사표를 제출했다.

DL건설은 11일 발표한 입장문에서 “사고 직후 모든 현장의 작업을 즉시 중지했다”며 “전사적으로 긴급 안전점검을 실시해 안전이 확실하게 확인되기 전까지는 작업 중지를 해제하지 않을 것”이라고 밝혔다. 이날 강윤호 DL건설 대표이사와 CSO(최고안전책임자)를 비롯한 임원진, 팀장, 현장소장까지 일괄 사표를 냈다. DL건설은 “안전체계에 대한 확신을 이뤄내기 위해 대표이사 이하 전 임원, 팀장, 현장소장은 보직을 걸고 현장 안전을 위한 업무에 임할 것”이라며 “사즉생의 각오와 회사의 명운을 걸고 반드시 안전한 현장을 만들겠다”고 강조했다.

앞서 지난 8일 경기 의정부시 신곡동의 DL건설 아파트 신축 공사 현장에서 50대 근로자가 추락해 사망하는 사고가 발생했다.

DL건설은 “이번 사고로 안타깝게 유명을 달리하신 고인께 깊고도 무거운 애도의 뜻을 표하고, 유가족분들께도 진심으로 사죄의 말씀을 드린다”며 “생업을 위해 출근한 근로자들이 안전하게 일하고 퇴근할 수 있도록 안전한 현장을 구축하겠다”고 밝혔다.

