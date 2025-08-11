우크라 운명 달린 알래스카 회담… ‘제2 얄타’ 되나 [뉴스 투데이]

미국과 러시아 정상이 양국 접경인 알래스카에서 15일(현지시간) 만나 ‘종전 담판’을 벌이기로 한 것을 두고 당사국인 우크라이나를 배제한 채 새로운 국경선을 획정하고, ‘강요된 평화’로 전쟁을 마무리할 수 있다는 우려가 나온다. 제2차 세계대전 이후 강대국 주도로 당사국 영토를 흥정했던 얄타·포츠담 회담을 연상케 한다는 지적이다. 미국은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 알래스카에 초청하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔으나 미·러정상회담이 3자 정상회담으로 바뀔 가능성은 낮은 것으로 보인다.



J D 밴스 미 부통령은 10일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “백악관은 세 정상(미국·러시아·우크라이나)이 함께 앉아 분쟁 종식 논의를 하기 위해 회담 일정을 잡으려고 노력하고 있다”고 밝혔다. 그는 그간 종전 중재에 진전이 없었던 가장 큰 이유는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 젤렌스키 대통령을 만나기를 거부했기 때문이라면서 “이제 도널드 트럼프 미 대통령은 그걸(푸틴 대통령의 입장) 바꾸고 싶어 한다”고 설명했다.

휴전 논의하는 밴스 영국 켄트에 위치한 외교장관 관저에서 9일(현지시간) 루스템 우메로우 우크라이나 국가안보국방위원회 의장(왼쪽부터)과 데이비드 래미 영국 외교부 장관, J D 밴스 미국 부통령, 안드리 예르마크 우크라이나 대통령 비서실장이 우크라이나 전쟁 휴전과 관련한 회의를 하고 있다. 래미 장관 엑스 캡처

그러나 이번 미·러 정상회담에 우크라이나가 참여할 수 있을지는 미지수다. 러시아와 우크라이나가 영토 문제를 두고 극렬하게 대치해온 것을 감안했을 때 우크라이나에 ‘영토 교환’을 압박해온 트럼프 대통령이 회담 결렬을 감수하면서까지 3자 회담을 먼저 추진할 가능성이 크지 않다는 분석이다.



CNN방송은 백악관 당국자의 말을 인용해 젤렌스키 대통령이 포함된 정상회담은 미·러 정상이 대면한 뒤에야 열릴 가능성이 높다고 말했다. 이를 두고 미국이 3자 회담 가능성을 언급하는 것은 우선 우크라이나 영토 타협을 푸틴 대통령과 합의한 뒤 젤렌스키 대통령을 압박하기 위한 포석이라고 분석했다.



외신들은 이번 알래스카 회담을 2차 대전 당시 1945년 2월 미국, 영국, 소련이 동유럽과 한반도의 문제를 결정하며 세계 질서를 재편했던 얄타 회담과 포츠담 회담에 비유하고 나섰다. 뉴욕타임스(NYT)는 “우크라이나는 지난 6개월 동안 트럼프 대통령의 ‘평화 협정’이 마치 루스벨트·스탈린·처칠이 1945년 얄타에서 유럽을 분할했던 것처럼 (당사국 참여 없이) 그와 푸틴 대통령 사이의 거래일 뿐이라는 점을 우려해왔다”고 했다. 미국 싱크탱크인 애틀랜틱카운슬도 알래스카 회담에서 “얄타의 냄새가 난다”고 평했다. 영국 일간 텔레그래프도 포츠담 회담을 언급하면서 이와 비슷한 일이 알래스카에서 일어날 예정이며 우크라이나의 운명은 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 손에 달려 있다고 보도했다.

권이선 기자 2sun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]