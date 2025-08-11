“믿고 쓰는 K뷰티” 마스크팩, 선케어 날았다…코스맥스, 사상 첫 분기 매출 6000억 돌파

화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스가 사상 최초로 분기 매출 6000억 원을 돌파했다. K뷰티에 대한 해외 수요 확대로 국내법인이 고성장을 기록한 것인데, 특히 마스크팩, 선케어 제품이 실적 견인차 역할을 했다.

코스맥스 평택2공장 전경.

코스맥스는 금융감독원 전자공시시스템을 통해 지난 2분기 매출이 전년 동기 대비 13.1% 증가한 6236억원을 기록했다고 11일 공시했다. 같은 기간 영업이익 역시 30.2% 급증해 사상 최대 규모인 608억원으로 집계됐다.

상반기 기준 연결 매출액은 1조2121억원, 영업이익은 1122억원으로 각각 전년 동기 대비 12.4%, 21.7% 증가했다. 1분기에 이어 2분기 역시 K뷰티 글로벌 인기에 힘입은 국내법인이 전체 성장을 주도했다. 국내법인 매출액은 4205억원으로 전년 동기 대비 20.8% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 499억원으로 44.6% 늘었다.

국내 법인은 K뷰티 인디브랜드 고객사가 미국을 넘어 전세계 시장으로 진출지를 확대하면서 가파른 성장을 기록할 수 있었다.

특히 마스크팩 제품군의 성장이 도드라졌다. 올해 들어 하이드로겔 마스크팩이 국내외 시장에서 선풍적인 인기를 끌면서다. 지난 상반기 겔마스크 제품 매출액은 전년 동기 대비 3배 이상 증가했다. 그 중에서도 하이드로겔 마스크팩은 20배 이상 성장했다.

선케어 제품군 역시 전년 동기 대비 50% 성장했다. 사용감 개선에 초점을 맞춘 혁신 기술력을 기반으로 선세럼, 선쿠션, 선스프레이 등 다채로운 제형을 선보였다. 또 미국 OTC(일반의약품, Over-The-Counter)를 비롯한 해외 시장별 기준에 최적화된 안전성까지 확보하며 국내 법인의 성장 동력으로 자리매김했다.

동남아지역에서도 선케어 제품군이 고속 성장에 기여했다. 지난 2분기 태국법인 매출액은 231억원으로 전년 동기 대비 124.1% 급증했다. 지난 1분기에 이어 선케어 품목을 대량 수주한 점이 주효했다.

또 태국법인과 인도네시아법인이 공동 영업을 통해 베트남과 인도 등 인접 지역까지 영향력을 확대하고 있다. 또 OBM(제조업자 브랜드 개발·생산) 방식을 통해 고객사 다변화 및 수익성 확대에 나서고 있다.

미국법인의 2분기 매출액은 전년 동기대비 17% 감소한 300억원을 기록했지만 전분기 대비 4.5% 매출이 늘어나면서 실적 개선세를 보이고 있다. 특히 하반기부터 캘리포니아 서부 사무소가 영입한 신규 고객사 매출이 반영되면서 실적 개선세가 강해질 전망이다.

코스맥스 관계자는 “전통적인 효자 품목 외에도 마스크팩과 선케어 제품군이 국내외에서 선전하면서 역대 최대 실적을 달성할 수 있었다”며 “하반기에도 제품경쟁력을 바탕으로 한 다양한 포트폴리오 전략과 전세계 소비자들을 만족시킬 수 있는 글로벌 확장성 등을 통해 글로벌 화장품 ODM 1위의 입지를 견고히 해 나갈 것”이라고 말했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

