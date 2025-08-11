경주시, 인왕동 선덕네거리에 스토리텔링형 문화공원 조성

경북 경주시는 인왕동 선덕네거리 일원에 지역을 대표하는 스토리텔링형 ‘인왕동 문화공원’을 조성한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 주변의 풍부한 문화유적과 연계해 관광 자원으로 활용하고, 역사·문화적 상징성을 강화하기 위해 추진된다.

경주시 인왕동 785-7번지 일원에 들어설 ‘인왕동 문화공원’ 조감도. 화단과 수목, 조명 설비, 선덕여왕 동상 등이 설치된다. 경주시 제공

‘인왕동 문화공원’에는 선덕여왕 동상과 화단, 수목, 야간 경관 조명이 설치돼 방문객이 역사 이야기를 체험하며 즐길 수 있는 공간으로 꾸며진다.

이 사업은 2023년 11월 착공해 오는 10월 준공을 목표로 진행 중이다.

총사업비 84억 원을 투입해 1610㎡ 규모로 조성된다.

시는 지난해 4월 조성계획 수립과 실시계획 인가를 마친 뒤, 같은 해 11월부터 올해 8월까지 문화유산 시·발굴 조사를 진행했다.

이어 올해 6월부터 10월까지 선덕여왕 동상 건립을 추진하며, 8월 중순에는 관계 전문가 자문회의를 열어 동상 형상을 확정할 예정이다.

또한 지난달 편입지장물 철거를 완료했으며, 오는 10월까지 공원 조성공사를 마무리할 계획이다.

주낙영 시장은 “인왕동 문화공원은 경주의 역사적 자긍심을 담아낸 도심 속 문화쉼터가 될 것”이라며 “선덕여왕의 리더십과 업적을 스토리텔링 콘텐츠로 발전시켜 시민은 물론 전 세계 관광객이 찾는 명소로 만들겠다”고 말했다.

이번 사업을 통해 경주시는 인근 문화유적과 연계한 관광 코스를 개발하고, 야간 경관 조명과 조형물을 활용한 체류형 관광을 유도해 지역 상권 활성화와 관광객 증가 효과를 기대한다.

특히 선덕여왕을 테마로 한 역사 해설 프로그램, 소규모 공연, 전시 행사 등을 기획해 사계절 활용 가능한 문화공간으로 운영할 방침이다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

