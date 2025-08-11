나토 美 대사 “젤렌스키 참여 가능성… 단, 결정은 트럼프가”

미국의 고위급 외교관이 오는 15일로 예정된 미·러 정상회담에 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 함께할 가능성을 내비쳤다. 하지만 최종 결정권자는 결국 도널드 트럼프 대통령인 만큼 회담 당일 과연 젤렌스키가 미국 알래스카에 있을지 여부는 여전히 불투명하다. 이런 가운데 젤렌스키는 “러시아 정부가 미 행정부를 기만하려 한다”며 우크라이나의 회담 참여 필요성을 거듭 강조했다.

나토 주재 미국 대표부 매튜 휘태커 대사. 그는 10일(현지시간) CNN과의 인터뷰에서 미·러 정상회담에 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 함께할 가능성이 열려 있으나, 다만 최종 결정권자는 도널드 트럼프 미국 대통령이라고 말했다. 로이터연합뉴스

10일(현지시간) AFP 통신에 따르면 북대서양조약기구(NATO·나토) 주재 미국 대표부 매튜 휘태커 대사는 이날 CNN 방송에 출연해 “젤렌스키 대통령이 트럼프 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께할 수 있느냐”는 질문에 “확실히 그럴 가능성이 있다고 생각한다”는 답변을 내놓았다. 휘태커 대사는 “관련된 모든 당사자가 동의하지 않는 거래는 있을 수 없다”며 “우리의 최우선 과제는 당연하게도 이 전쟁을 끝내는 것”이라고 말했다.

교전 당사국인 우크라이나가 빠진 협상에서 어떻제 전쟁 종식을 결정할 수 있겠느냐는 의미로 풀이된다.

다만 휘태커 대사는 젤렌스키를 알래스카로 부를지 말지는 전적으로 트럼프에게 달려 있다는 점을 분명히 했다. 그는 “(트럼프 대통령이) 젤렌스키를 초대하는 것이 최선의 시나리오라고 생각한다면 그렇게 할 것”이라며 “다만 현재까지는 결정된 바가 없다”고 말했다.

설령 트럼프가 젤렌스키를 초청하더라도 푸틴이 거부하면 미국·러시아·우크라이나 3자 정상회의 성사는 불가능하다. 트럼프의 중재 아래 젤렌스키와 푸틴이 따로 양자회담을 갖는 방안도 생각해볼 수 있으나, 푸틴은 젤렌스키가 먼저 러시아로의 영토 일부 할양과 나토 가입 시도 포기를 공언하지 않는 한 그와 만날 생각이 전혀 없어 보인다. 알래스카 미·러 정상회담에 젤렌스키가 참여할지 여부는 여전히 베일 뒤에 가려져 있는 셈이다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(왼쪽부터), 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 트럼프와 푸틴이 오는 15일(현지시간) 미국 알래스카에서 만나 미·러 정상회담을 갖기로 한 가운데 젤렌스키는 본인도 참여해야 한다는 의사가 확고하다. AFP연합뉴스

한편 젤렌스키는 “푸틴이 트럼프를 오도하려(mislead) 시도할 것”이란 말로 자신이 회담장에 있어야만 하는 이유를 설명했다. dpa 통신에 따르면 이날 젤렌스키는 대국민 영상 연설에서 “우리는 러시아가 미국을 속이도록 허용하지 않을 것”이라며 “우리는 반드시 국가와 독립을 수호할 것”이라고 말했다. 이어 “우크라이나와 관련된 모든 것은 우크라이나가 참여한 가운데 결정되어야 한다는 원칙에 대한 명확한 지지가 있다”고 덧붙였다. 유럽연합(EU)은 물론 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 강대국들이 자신의 편이란 점을 강조한 것이다.

김태훈 논설위원 af103@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]