‘국대 AI’ 개발 본궤도… “인프라 앞세워 압도적 세계 3위 가능”

최근 ‘국가대표’ 인공지능(AI) 개발팀이 발표되면서 소버린(주권) AI를 향한 한국의 도전이 본궤도에 올랐다. 새 정부 들어 소버린 AI가 부상하면서 한 가지 물음이 뒤따르고 있다. 챗GPT 같은 세계적 AI 모델이 이미 일상에 파고들었는데, 뒤늦게 참전한 한국이 경쟁력이 있을까이다. 이는 올해 AI 업계의 주요 논쟁 거리였다. ‘파운데이션 모델 경쟁은 끝났다’는 말도 선언처럼 나오곤 했다. 그러나 전문가들은 한국이 충분한 기술과 인프라·데이터가 있기에 미래에 패권국에 종속되지 않으려면 ‘AI 독립’이 필수라고 강조한다.

◆닻 올린 한국호 ‘소버린 AI’



이달 4일 정부는 국가대표 AI 모델 개발에 참여할 정예팀 5개를 발표했다. 네이버클라우드, 업스테이지, SK텔레콤, NC AI, LG경영개발원 AI연구원 5개 팀이 ‘독자 AI 파운데이션 모델’을 개발하게 된다. ‘AI 3대 강국’을 향해 전력질주할 주자들이 1차로 뽑힌 셈이다.

이들이 내달릴 고속도로도 차례로 닦이고 있다. 정부는 지난달 첨단 그래픽 처리장치(GPU) 1만3000장을 공급할 사업자로 NHN클라우드, 네이버클라우드, 카카오를 선정했다. 총 1조4600억원이 투입된다. 2조원 규모의 국가 AI컴퓨팅 센터 사업은 나서는 기업이 없어 잠시 주춤했지만, 현재 정부에서 참여조건 완화를 논의 중이다.



소버린 AI는 자국의 기반 기술과 데이터, 인력, 인프라로 아키텍처부터 만들고 학습시킨 AI를 말한다. 외부 제약 없이 자유롭게 운영할 수 있으면서 자국의 언어·문화를 반영해야 한다. 김유원 네이버클라우드 대표는 올해 4월 “미국 대통령의 지시로 클라우드와 AI를 끌 수 있다면 진정한 소버린이 아니다”라고 했다.

AI는 전기·통신처럼 미래 필수 기반시설이다. 소버린 AI 보유는 선택이 아닌 필수로 여겨진다. 다만 ‘승자독식’이 특징인 AI 산업에서 이미 미·중 양강 구도가 굳어졌는데, 한 박자 늦은 소버린 AI가 실효성이 있겠느냐는 회의론도 제기된다. 올해 들어 국내에서는 파운데이션 모델 대신 산업·의료 등에 응용하는 버티컬 AI로 가야 한다는 목소리가 힘을 얻었다. 글로벌 AI 경쟁 1라운드는 끝났다는 언급들은 이런 시각을 부추겼다. 브렛 테일러 오픈AI 이사회 의장은 지난달 한 팟캐스트에 출연해 “(지금) 새로운 AI 모델을 훈련하는 것은 수백만달러를 불태우는 좋은 방법”이라며 “오픈AI, 앤트로픽, 구글 같은 대형 기업이 아닌 이상 새 모델을 훈련하는 것은 거의 불가능하다”고 말했다.

◆한국 수준의 기술·인프라 드물어



한국만의 힘으로 세계 최고 파운데이션 모델을 개발해야 한다는 이들은 자동차 엔진을 예로 든다. 한 AI 업계 관계자는 “현대가 처음 자동차 엔진을 일본에서 사오고 껍데기만 제작할 때는 100원을 팔아도 손에 쥔 돈이 극히 적었지만 지금은 독자 엔진을 가져서 계속 고도화가 가능하다”며 “파운데이션 모델은 자동차 엔진과 같기에 미래 먹거리에 도전·투자하는 건 당연하다”고 잘라 말했다.



이성엽 고려대 기술경영전문대 교수는 “기술과 반도체·데이터센터·전력 등 AI 생태계가 갖춰진 국가는 미·중 말고는 한국밖에 없다”며 “한국이 미·중을 능가하는 AI를 만들기는 힘들지만 3위 그룹 내에서는 압도적 3위가 될 가능성이 존재한다”고 설명했다. 이 교수는 또 “우리 기반 기술이 있어야 AI 응용 서비스(버티컬)를 수출할 때도 경쟁력이 있다”고 지적했다.

소버린 AI는 국방·안보 등 데이터 보안이 중요한 분야에 필수다. 빅테크 기업이 시장 장악 후 독점적 지위를 휘두를 가능성도 고려해야 한다. NC AI 관계자는 “메타가 ‘라마4’ 이후 오픈소스를 내놓지 않고, 오픈소스 흐름을 이끈 중국 알리바바도 국가별로 라이선스를 거는 등 빅테크들이 서서히 장벽을 세우는 흐름”이라며 “지금이 AI 종속국이 될지 주도국이 될지를 가를 중요한 기점 같다”고 짚었다.



◆모두의 AI 되려면 성공 사례 필요



소버린 AI 개발 못지않게 중요한 건 시장 생존이다. 세계적 수준에 버금가는 AI를 내놓아도 공공 부문만 의무감에 쓰는 천덕꾸러기가 되면 실효성이 퇴색한다. 정부는 이를 경계해 ‘독자 AI 파운데이션’ 모델이 시장에 뿌리내리고 산업 현장에 쓰일 수 있게 사업을 설계했다.



국민이 구글·네이버를 함께 쓰듯 ‘독자 AI’에 손이 가게 하려면 화제성 있는 활용 사례를 만들어야 한다는 지적도 나온다. 한 AI 업계 관계자는 “오픈AI의 ‘지브리풍’ 변환이나 중국의 AI 에이전트 ‘마누스’가 온라인 화제가 됐듯 ‘AI가 이런 것도 할 수 있네’ 하는 대중적 활용사례가 나오면 ‘독자 모델’의 폭발적 성장이 가능할 것”이라고 내다봤다. NC AI의 김건수 에이전틱 AI 랩실장은 “지금 눈에 보이는 서비스 외에도 국민 삶을 뒷받침할 많은 곳에 AI가 쓰일 수 있다”며 “파운데이션 모델은 각자 강점이 다르기에 2·3등이어도 산업 현장에서 승산이 있다”고 밝혔다.

