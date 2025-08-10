“식량안보 강화 위해 농식품 혁신에 속도”…APEC 식량 회의서 장관선언문 채택

아시아태평양경제협력체(APEC) 21개 회원경제체는 식량안보 강화를 위해 농식품 혁신에 속도를 내기로 했다.

농림축산식품부는 10일 인천 송도에서 열린 APEC 식량안보 장관회의에서 이 같은 내용의 장관선언문을 채택했다고 밝혔다. 이번에 채택한 선언문은 지난 7개월간 논의를 거쳐 마련한 성과물이다.

송미령 농림축산식품부 장관이 10일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 '2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 식량안보 장관회의'에서 발언하고 있다. 농림축산식품부 제공

회원경제체들은 농식품 생산과 유통, 소비 전 과정에서 혁신을 통해 식량 안보 위협에 공동으로 대응하고 혁신 기술을 도입하는 한편 디지털 격차를 해소하기로 했다.

APEC 식량안보 장관회의 의장인 송미령 농식품부 장관은 이날 회의에서 “기후 위기, 지역 분쟁, 공급망 충격 등 복합적 위기는 농식품 시스템의 회복력과 지속 가능성을 위협하고 있다”며 “이제 우리는 기존의 방식을 넘어, 농식품 시스템 전반에 대한 전환적 접근을 가속해야 한다”고 강조했다. 그는 “이미 스마트 농업, 데이터 기반 정책, 디지털 유통 등 다양한 기술을 보유하고 있고, ‘이 요소를 누구와 어떻게 연결해 실질적인 변화를 만들어 낼 것인가’가 중요한 화제가 됐다”며 “APEC이 그 협력의 장이 돼야 할 것”이라고 말했다.

송 장관은 “원조 수혜국에서 반세기 만에 공여국이 된 대한민국은 스마트 농업, 인공지능(AI) 농산업 비즈니스 모델 개발, 지역 중심의 연대 협력 등 농정의 새 틀을 구축하고 있다”며 “이 같은 정책적 노력이 해법을 모색하는 데 소중한 자산이 될 것”이라고 덧붙였다.

지난 9일부터 이틀간 열린 이번 회의에서 한국은 의장국으로 ‘공동 번영을 위한 농식품 시스템의 혁신’을 주제로 모든 회원경제체의 합의를 이끌어 냈다.

회의에서 회원경제체들은 혁신 사례를 공유했고 인공지능(AI) 활용을 위한 협력방안을 논의했다. 또 2030 식량안보 로드맵을 중간 점검했고 식량안보 정책 실무회의의 운영 세칙을 확정했다.

2030 식량안보 로드맵은 지난 2021년 APEC 식량안보 장관회의에서 수립한 과제로, 식량안보 강화 목표를 달성하기 위한 계획이 담겨 있다. 농식품부는 중점 추진 중인 농촌 활성화와 청년 농업인 지원, 식량 접근성 향상 등 의제를 강조했다.

우리 정부는 이와 함께 중국과 일본, 베트남, 말레이시아 등과 양자 면담을 진행해 K푸드 확대 방안을 협의했다. 200명이 넘는 각국 대표단이 참석한 이번 회의는 K푸드를 더 널리 알리는 계기가 됐다고 농식품부는 설명했다.

농식품부와 관계 기관은 행사 기간 스마트팜과 농기계·기술, 전통주, 수출 가공식품·농산물 등을 전시했다.

또 전통주를 공식 만찬주로 선보이고 전통주 칵테일 시음을 진행해 참가자들에게 큰 호응을 받았다.

농식품부는 오는 11일 인천 영종도에서 한중일 장관 회의를 열어 동물 질병 대응과 지속 가능한 농업 등 주요 의제에 대한 국가별 현황을 공유하고, 3개국 공동선언문을 채택할 예정이다.

