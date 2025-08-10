포항시, 2025 인구주택총조사 조사요원 모집… 총 279명 채용

경북 포항시는 오는 11월 실시되는 '2025년 인구주택총조사'를 앞두고 조사요원 모집에 나선다고 10일 밝혔다.

모집인원은 총 279명이며 조사업무 총괄 및 조사원 조사지원 및 업무 관리를 담당할 조사관리자 26명과 직접 현장조사에 임하는 통계조사원 253명을 채용할 예정이다.

2025년 인구주택총조사 조사요원 모집 홍보 포스터. 포항시 제공

모집은 이달 11일부터 시작되며 조사관리자는 8월 22일까지, 조사원은 9월 17일까지 접수받는다.

5년 단위로 실시하는 인구주택총조사는 대한민국에 거주하는 내·외국인을 대상으로 인구·가구·주택에 관한 종합적인 정보를 파악하는 조사로 조사원이 가구를 직접 방문해 조사하게 되며, 올해는 11월 1일부터 18일까지 시행된다.

방문 접수는 조사관리자의 경우 시청 13층 디지털융합산업과에서, 조사원은 각 읍면동 행정복지센터에서 이뤄지며 온라인 접수는 인구주택총조사 홈페이지 또는 이메일을 통해 할 수 있다.

이강덕 시장은 “정확한 통계는 시민의 삶을 이해하고 더 나은 정책을 설계하는 기반”이라며 “이번 인구주택총조사가 시민과 행정이 함께 만들어가는 신뢰 기반의 조사로 잘 마무리될 수 있도록 많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.

자세한 사항은 포항시 디지털융합산업과 또는 인구주택총조사 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

