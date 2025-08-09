홍준표 “윤석열∙한동훈, 검찰 동원해 이재명 탈탈 털어…해체 위기 자업자득”

홍준표 전 대구시장이 9일 “윤석열, 한동훈의 정치검찰 여파로 검찰이 해체 위기에 이른 것은 검찰의 자업자득이 아닐 수 없다”고 밝혔다.

홍 전 시장은 이날 페이스북에서 “윤석열, 한동훈이 이재명 잡겠다고 전국 검사의 10%인 200여명을 총동원해 이재명 부부를 탈탈 털었는데 그 이재명이 대통령이 되어 버렸다”며 “입법, 사법까지 장악한 이재명이 가만히 넘어 가겠느냐”고 말했다.

홍준표 전 대구시장. 뉴스1

이어 “두 사람의 검찰 권력 남용이 검찰 전체를 망친 것은 참으로 유감”이라며 “차제에 더 이상 정치검찰이 나올 수 없도록 국가 수사기능 전체를 재정비하는 게 검찰 개혁의 본질이 될 것 같다”고 덧붙였다.

또 “앞으로 검사의 권위와 권력도 폭락해 검사하겠다는 사람도 대폭 줄어들 것이고, 검찰은 미국처럼 공소청으로 격하돼 검찰 권력 만능시대는 종지부를 찍을 것 같다”고 했다.

현 여권은 수사·기소 완전 분리를 목표로 검찰 개혁을 추진하고 있다. 더불어민주당은 지난 6일 국민주권 검찰정상화 특별위원회를 정식 출범시키고 ‘추석 전 검찰개혁’ 완료하겠다고 밝혔다.

특위원장을 맡은 민형배 민주당 의원은 “이 나라 민주주의를 매번 퇴행으로 몰아갔던 정치 검찰의 준동을 원천 봉쇄할 시간”이라며 “온 국민을 공포에 몰아넣고 민생을 끝없이 파탄 지경으로 내몬 검찰 독재 내란 세력을 완전히 뿌리 뽑겠다”고 말했다.

이어 “검찰청은 역사박물관으로 보내고 검찰청에 집중됐던 권한을 공소청과 중대범죄수사청으로 나누겠다”며 “국민의 기본권을 보장하면서도 불법, 위법, 탈법에는 효과적으로 대응할 수 있도록 형사사법시스템 운영 방식을 구체적이고 정밀하게 다듬겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “정청래 대표 말씀대로 추석 밥상에 검찰청 폐지를 올려드리겠다”고 강조했다.

이현미 기자 engine@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]