홍준표 “檢 해체 위기, 윤석열·한동훈 권력 남용이 초래”

이재명 정부의 강도 높은 검찰 개혁 드라이브 속에 홍준표 전 대구시장이 ‘자업자득’이라는 표현으로 검찰 책임론을 제기했다.

연합뉴스

홍 전 시장은 9일 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 “윤석열·한동훈의 정치검찰 여파로 검찰이 해제 위기에 이른 것은 검찰의 자업자득이 아닐 수 없다”라고 주장했다.

그는 또 “차제에 더 이상 정치검찰이 나올 수 없도록 국가수사기능 전체를 재정비하는게 검찰 개혁의 본질이 될 거 같다”라고도 분석했다.

홍 시장은 이어 “앞으로 검사의 권위와 권력도 폭락하여 검사 하겠다는 사람도 대폭 줄어들 것이고 검찰은 미국처럼 공소청으로 격하되어 검찰 권력 만능시대는 종지부를 찍을 거 같다”라며 “두 사람의 수사 권력 남용이 검찰 전체를 망친 것은 참으로 유감”이라고 덧붙였다.

그는 특히 “윤석열, 한동훈이 이재명 잡겠다고 전국 검사의 10%인 200여명을 동원하여 이재명 부부를 탈탈 털었는데 그 이재명이 대통령이 되었다”라며 “입법, 사법까지 장악한 이재명이 가만히 넘어가겠나? 두 사람의 수사권력 남용이 검찰 전체를 망친 것은 참으로 유감”이라고 했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]