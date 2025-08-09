[속보] 정청래 “이재명 대통령, 내 당선에 좋아해”

더불어민주당 정청래 당 대표는 9일, 8·2 전당대회에서 당 대표로 선출된 것과 관련해 "(이재명 대통령이) 마치 제가 되기를 원했던 것처럼 되게 좋아하셨다"고 말했다.

연합뉴스

정 대표는 유튜브 방송 '김어준의 다스뵈이다'에서 전대 직후 이 대통령으로부터 전화가 왔었다고 전한 뒤 "저는 그 목소리만 들어도 그 감정과 기분 상태가 어떤지 안다. 대통령이 조만간 부르시겠다고 했다"고 밝혔다.

강성 친명(친이재명)인 정 대표는 자신의 당직 인사와 관련, "(선거에서) 저를 지지했든, 안 했든 일을 잘하면 그 자리에 맞게 인사를 한다"라며 "실사구시형 탕평 인사로 언론에서도 당내에서도 시비 거는 사람이 없다. 이렇게 완벽할 수가 없다"고 자찬했다.

그는 보좌진 갑질 의혹이 불거져 현역 의원으로는 처음으로 장관 후보자에서 낙마한 강선우 의원과 관련, "영어를 통역사처럼 잘해서 (당) 국제위원장 역할을 했는데, 오늘 (여기) 오기 전에 '국제위원장 유임' 이렇게 써놓고 왔다"고 말했다.

김수연 기자 sooya@segye.com

