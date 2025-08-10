유통업계, 체험형 팝업 전성시대

8월 중순 무더위가 이어지는 가운데 서울과 강릉 곳곳에서는 브랜드들이 소비자와 직접 소통하는 체험형 팝업스토어를 잇따라 열고 있다. 단순 제품 홍보를 넘어 브랜드 철학과 제품 특성을 오감으로 경험할 수 있도록 구성해 눈길을 끌고 있다.

매일헬스뉴트리션 제공

10일 업계에 따르면 매일유업 자회사 매일헬스뉴트리션의 스포츠 뉴트리션 브랜드 ‘셀렉스’는 10일까지 이틀간 서울 성수동 연무장길에서 고객 체험 중심의 팝업 짐(Gym) ‘셀렉스 프로핏 챌린지’를 운영한다.

이번 팝업은 고품질 단백질 원료인 WPI(분리유청단백질)의 효능을 소비자들이 직접 체험할 수 있도록 설계된 스포츠 챌린지 콘셉트의 이벤트다.

현장에는 △10m 단거리 달리기를 체험하는 ‘러닝존’, △데드리프트를 경험할 수 있는 ‘웨이트존’, △WPI 성분을 학습하는 ‘셀렉스 랩’, △프로틴 음료를 시음할 수 있는 ‘테이스팅존’, △나만의 키링을 만들 수 있는 ‘커스텀 키링존’ 등 총 5개 체험존이 마련됐다.

각 존에서 미션을 완료한 참가자에게는 ‘프로핏 러너 레몬’과 ‘프로핏 WPI 드링크’를 비롯해 셀렉스 나일론 백, 프로핏 키링, 어메이징 오트 음료 등 다양한 경품이 제공된다.

프리미엄 버번 위스키 브랜드 ‘우드포드 리저브(Woodford Reserve)’는 오는 20일까지 여의도 더현대 서울 지하 1층에서 체험형 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업은 브랜드가 공식 후원하는 세계 3대 경마 대회 ‘켄터키 더비(Kentucky Derby)’를 테마로, 공간 전반을 상징적인 장밋빛으로 꾸며 현장 분위기를 살렸다.

행사장에서는 대표 위스키뿐 아니라, 국내 최초 공개되는 ‘켄터키 더비 151주년 에디션’과 ‘마스터스 컬렉션’ 2종이 한정 수량으로 판매된다. 전문 바텐더가 상주해 니트(Neat), 온더락, 하이볼은 물론 ‘올드패션드’, ‘민트쥴렙’ 등 다양한 칵테일도 제공한다.

LG생활건강의 코스메틱 브랜드 ‘빌리프(belif)’는 오는 18일까지 서울 성수동에 ‘아쿠아 밤 - 프로즌 크림’을 주제로 한 팝업스토어 ‘믿음꽁꽁마켓’을 운영한다.

외관은 살얼음 낀 창문과 얼어붙은 바닥을 표현하고, 실내는 마치 냉장고 안에 있는 듯한 시원한 온도로 유지해 제품의 쿨링 효과를 직관적으로 체험할 수 있도록 구성됐다.

주요 체험 코너는 △열화상 카메라로 피부 온도 변화를 확인하는 ‘화잘먹 K뷰티살롱’, △프로즌 캡슐을 형상화한 공을 잡는 게임 ‘모공꽁 신선코너’, △수조에서 캡슐을 낚는 ‘퀵쿨링 캐치코너’ 등이다.

방문 고객에게는 쿨링 캡슐을 형상화한 구슬 아이스크림과 장바구니, 부채 등의 굿즈를 증정하며, 현장 구매 시 ‘신선랩핑 포장 서비스’와 할인 혜택도 함께 제공한다.

신세계백화점은 오는 12일까지 강남점 1층 오픈스테이지에서 글로벌 아트토이 브랜드 ‘팝마트(Pop Mart)’의 특별 전시회 ‘헬로, 문(HELLO, MOON)’을 단독 개최한다.

이번 팝업에서는 팝마트의 대표 캐릭터 ‘몰리(MOLLY)’ 시리즈 중 우주 콘셉트로 확장된 ‘메가 스페이스 몰리’를 집중 조명한다. 해당 시리즈는 한국과 싱가포르 등 7개국 순회 전시로 진행 중이다.

현장에는 ‘달과 나의 이야기’ 스토리보드 완성 이벤트, 우주 항공샷 포토존 등의 체험형 콘텐츠도 마련됐다. 참여 고객에게는 ‘우주 캡슐 출입 허가증’ 등 특별한 기념품이 제공된다.

국내 최초 공개되는 ‘메가 로얄 몰리 벨벳’과 ‘메가 스페이스 몰리 로보’ 등 다양한 한정판 컬렉션도 현장에서 만날 수 있다.

롯데칠성음료는 오는 16일까지 강릉 경포해수욕장 중앙광장에서 오후 3시부터 9시까지 ‘처음처럼 경포대’ 팝업스토어를 운영한다.

‘동해안 최대 해변에 등장한 초대형 처음처럼’을 콘셉트로 한 이번 팝업은 브랜드의 핵심 요소인 100% 암반수를 오감으로 체험할 수 있는 공간으로 구성됐다.

암반수 테마 공간에는 △떨어지는 암반수 모형 잡기 게임이 진행되는 ‘게임존’, △암반수 내부에 들어온 듯한 연출의 ‘미니 체험존’이 마련됐다.

이외에도 △마이라벨 제작 △처음처럼 포스터 및 키링 만들기 등의 DIY 체험공간과 휴식할 수 있는 라운지까지 구성돼, 방문객에게 다양한 즐길 거리를 제공한다.

무더위 속 실내외 팝업스토어들이 단순한 전시를 넘어 고객의 오감을 사로잡는 ‘경험형 마케팅’으로 진화하고 있다. 브랜드들은 제품 체험과 더불어 SNS 콘텐츠화에 적합한 포토존, 게임, 굿즈 제공 등을 통해 MZ세대와의 접점을 확대하고 있다.

김현주 기자 hjk@segye.com

