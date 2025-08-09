말복 맞이 유통가, 보양식 할인부터 팝업 행사까지 ‘풍성’

말복(9일)을 맞아 주요 유통업계가 본격적인 보양식 할인 행사와 체험 마케팅에 나섰다. 대형마트는 장어, 전복, 삼계탕 등 보양식 재료를 대폭 할인하고, 백화점과 쇼핑몰은 무더위를 피해 실내로 향한 고객들을 위해 다양한 먹거리와 체험 팝업스토어를 마련했다.

롯데마트

9일 업계에 따르면 이마트는 오는 13일까지 민물장어, 전복, 토종닭, 영계 등 보양 재료를 반값 수준에 선보인다. '브레이크 포인트 말보로 쇼비뇽 블랑' 등 화이트와인도 함께 할인해 식재료와 주류를 한 번에 준비할 수 있도록 했다. 신세계포인트 회원은 키위·포도 등 과일까지 포함된 간편 보양식을 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

롯데마트는 복날 필수 식재료인 닭고기·돼지고기 등 신선식품을 최대 50% 할인 판매한다. 10일까지는 '요리하다 삼계탕' 3종, 소시지, 바움쿠헨 등을 할인하거나 1+1 행사로 제공한다.

홈플러스는 ‘앵콜 홈플런 NOW’ 행사를 통해 마지막 말복 대전을 벌인다. 무화과, 샤인머스켓, 초록사과 등 제철 과일과 함께 전복(마리당 990원), 생닭(40% 할인), 장어(반값 할인) 등을 초특가로 판매한다. '당당 두마리 옛날통닭'은 9,900원, '심플러스 삼계탕 3종'은 4,990원에 만나볼 수 있다.

롯데슈퍼도 무항생제 영계, 닭볶음탕용 닭, 전복, 민물장어 등 보양식 품목을 최대 50% 할인한다.

롯데백화점 잠실점 5층에서는 10월 31일까지 프리미엄 자전거 브랜드 ‘브롬톤’ 팝업스토어를 운영한다. 전 구매 고객에게 로고 양말, 30만 원 이상 구매 시 텀블러를 증정하는 프로모션도 진행 중이다. 지하 1층에서는 글로벌 브랜드 ‘샥즈(Shokz)’와 ‘로지텍(Logitech)’ 체험형 팝업도 운영된다. 수원 타임빌라스 3층에는 뉴욕 스타일 베이글 전문점 ‘위클리 베이글’이 새롭게 입점했다.

신세계백화점은 10일까지 ‘바이트 더 월드’ 테마의 디저트 프로모션을 개최한다. 강남점 지하 1층 ‘보앤미’에서는 쇼콜라 쿠키샷과 베리 크루아상 등 프렌치 디저트를 선보이며, 3만 원 이상 구매 시 고급 잼과 올리브 오일을 증정한다. 타임스퀘어점 ‘오크베리’에서는 그레놀라·피넛버터가 조화된 아사이볼과 말차 팝이 인기를 끌고 있다. 신세계백화점 앱에서는 해당 기간 동안 사용 가능한 F&B 쿠폰도 제공한다.

현대백화점 판교점은 오는 17일까지 인기 게임 플랫폼 로블록스와 협업한 팝업스토어 ‘레디, 셋, 로블록스’를 국내 최초로 진행 중이다. 지하 1층 대행사장에서는 7개의 인기 게임을 직접 체험할 수 있는 존과 굿즈샵이 운영되며, 5만 원 이상 구매 시 한정 캔뱃지도 증정된다. 10층 토파즈홀과 하늘정원에는 포토존, 숏폼 부스, 게임 챌린지 등 다양한 즐길 거리도 마련돼 있다.

롯데프리미엄아울렛 기흥점은 아웃도어 브랜드 4곳(디스커버리·노스페이스·스노우피크·내셔널지오그래픽)과 함께 '아웃도어 뉴 컨셉 스토어'를 오픈했다. 특히 스노우피크 베이스캠프(7일 오픈)는 100평 규모로 최대 70% 할인된 상품을 선보이며, 내셔널지오그래픽 매장(8일 오픈)은 최대 80% 균일가 행사와 함께 10만 원 이상 구매 고객에게 백팩을 증정한다.

스타필드 고양은 17일까지 스윔웨어 브랜드 7곳이 참여하는 ‘더 스윔 2025’ 팝업스토어를 진행한다. 전문 수영복부터 키즈 래시가드, 비치웨어까지 최대 70% 할인한다. 스타필드 하남에서는 과일 큐레이션 브랜드 ‘온브릭스’와 협업한 '피치 호텔' 팝업을 통해 이색적인 과일 체험 라운지를 선보인다.

쿠팡은 와우회원 대상으로 LG생활건강 인기 상품을 최대 50% 할인하며, 구매 인증 고객 중 18명을 추첨해 LG 스탠바이미2, 프라엘 갈바닉 부스터, 쿠팡 기프트카드 등을 증정한다. 또, 기계식 키보드 브랜드 ‘씽크웨이’의 신제품 ‘토체프101’ 8종을 단독 사전 판매한다.

롯데온은 13일까지 ‘뷰티올패스’ 기획전을 열고, 최대 13% 쿠폰팩과 매일 오전 10시 선착순 12% 중복할인 쿠폰을 제공한다. 프라다뷰티 론칭 기념으로 구매 고객 전원에게 스티커&쇼핑백을 증정하며, AHC 등 주요 브랜드의 사은품 증정 행사도 함께 진행한다.

11번가는 10일까지 ‘여름철 몸보신’ 기획전을 통해 삼계탕 밀키트, 한우, 장어, 전복, 홍삼 등 보양식 및 건강식품을 최대 15% 할인 판매한다.

이번 말복에는 실속 있는 보양식 장보기부터 가족과 함께 즐길 수 있는 체험형 이벤트까지, 유통가 곳곳에서 무더위를 식힐 다채로운 즐길 거리가 준비돼 있다. 쇼핑과 보양을 동시에 즐길 수 있는 절호의 기회다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]