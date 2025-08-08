뉴욕증시 상승 출발… 금값도 상승세 '사상 최고치'

뉴욕 증시가 8일(현지시간) 상승세로 장을 출발했다.

이날 오전 9시 33분 기준 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 130.54포인트(0.30%) 상승한 4만4099.18에서, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 22.25포인트(0.35%) 오른 6362.25에서, 나스닥지수는 전장보다 60.93포인트(0.29%) 상승한 2만1303.63에서 움직이고 있다.

업종별로는 에너지가 1.2% 상승하며 가장 큰 폭의 상승세를 보였다. 헬스케어는 0.8%, 기술이 0.5%, 필수소비재와 통신서비스가 0.4% 오르고 있다.

종목별로는 핀터레스트가 광고 축소 여파로 2분기 실적이 타격을 입었으며 이익이 시장 예상치를 하회했다고 발표했다. 이에 주가는 10% 급락 중이다. 언더아머도 올해 2분기 부진한 실적을 발표한 여파로 주가가 16% 급락 중이다. 트레이드 데스크는 양호한 실적에도 관세와 인플레이션으로 인해 상당한 압박을 받고 있다고 밝히자 주가가 37% 폭락하고 있다.

시장에서는 미 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인하 기대감이 커지고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 전날 아드리아나 쿠글러 연준 이사 후임으로 스티븐 마이런 경제자문위원회(CEA) 위원장을 지명했다. 쿠글러 이사는 이날 직에서 내려오며, 마이런 위원장은 상원의 인준 절차를 거쳐 내년 1월 31일까지 잔여 임기를 수행하게 된다.

트럼프 대통령이 자신의 경제 책사인 마이런 위원장을 이사로 앉히면서 연준에 비둘기 색채가 강해질 가능성이 제기된다.

이번 주 금값도 상승세였는데, 이날 금값이 사상 최고치로 치솟았다. 수입 금괴에 대한 관세 부과 가능성을 전한 파이낸셜타임스 보도 영향으로 풀이됐다. 금광 관련 상장지수펀드(ETF)인 ‘반에크 골드 마이너스 ETF’(NYSE Arca:GDX)는 1% 올라 52주 최고치를 경신했다.

