복지부, ‘60세 이상’ 채용하는 고령자친화기업 17곳 선정

보건복지부는 올해 2분기 고령자친화기업 공모를 한 결과 17개 기업을 새로 선정했다고 8일 밝혔다.

복지부에 따르면 이번 공모에는 기업 34곳이 신청했다. 심사를 거쳐 종류에 따라 노인친화기업·기관 16곳, 노인 채용기업 1곳을 뽑았다. 고령자친화기업이란 정부가 60세 이상 고령자 고용을 장려하고자 지원하는 기업이다. 이번에 선정된 기업을 포함해 2011년 이후 총 457곳이 고령자친화기업으로 지정됐다.

한 일자리박람회에서 구직자들이 참가 신청서를 작성하고 있다. 연합뉴스

이번에 뽑힌 기업들은 올해 말까지 고령 친화 환경을 조성한 뒤 내년부터 5년간 60세 이상 근로자 555명을 고용한다. 복지부로부터는 평균 1억4000만원을 지원받는다.

임을기 복지부 노인정책관은 “고령자친화기업은 고령자가 안전하고 쾌적한 환경에서 경륜과 능력을 발휘할 수 있는 좋은 일자리”라며 “‘신 노년 세대’의 근로 욕구와 기업의 일자리 수요를 고려해 여러 분야에서 고령자친화기업을 지속해서 발굴하겠다”고 밝혔다.

