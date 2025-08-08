메디필(MEDIPEEL), 시코르 전국 주요 매장으로 입점 확대…프리미엄 더마 브랜드로 입지 강화

사진 제공=메디필

프로페셔널 더마 에스테틱 브랜드 메디필(MEDIPEEL)이 신세계백화점이 운영하는 프리미엄 뷰티 편집숍 시코르(CHICOR)의 전국 주요 매장으로 입점을 확대하며, 오프라인 유통 채널 내 프리미엄 더마 브랜드로서의 입지를 지속적으로 강화하고 있다.

메디필은 2024년 하반기부터 순차적으로 시코르 매장에 입점하기 시작했으며, 올 상반기까지 주요 거점 매장 중심으로 전략적인 유통망을 확장해오며 제품력과 브랜드 신뢰도를 입증해왔다.

최근 오픈한 시코르 강남역점은 메디필의 새로운 플래그쉽 매장으로서 전략적인 의미 가지고 있으며 타깃 고객층과의 접점을 넓히고 브랜드 경험을 직접적으로 전달할 수 있는 주요 채널로 활용할 계획이다. 특히, 8월 한 달간 시코르 강남역점에서 단독 팝업 프로모션을 진행한다. 이번 팝업은 브랜드의 대표 라인업인 랩핑 마스크와 펩타이드 9 라인을 중심으로 구성되며, 한정 특가 행사 및 금액별 사은품 증정 등을 통해 방문 고객의 유입과 구매 전환을 유도할 예정이다.

메디필의 랩핑 마스크 라인은 브랜드의 시그니처 제품으로, 탄탄한 판매 실적과 높은 고객 충성도를 가진 베스트셀러다. 피부에 착 달라붙는 랩핑 제형은 유효 성분의 흡수율을 극대화시키며, 물광 효과는 물론 리프팅과 탄력 케어에 효과적인 제품으로 잘 알려져 있다.

펩타이드 9 라인은 메디필의 프리미엄 안티에이징 라인으로, 복합 펩타이드 성분을 기반으로 주름 개선, 탄력 회복, 안티에이징 등 고기능성 스킨케어 솔루션을 제공한다. 해당 라인은 이미 시코르 내에서 일정 수준의 고정 수요층을 확보하고 있는 스테디 셀러다.

특히, 이번 팝업 행사에서는 기존 시코르 매장 최초로 물톡스 라인을 선보인다. 물톡스는 수분을 층층이 레이어링 해 피부 깊숙이 수분을 채워주는 라인으로, 투명하고 탄력 있는 피부 표현을 돕는다. 피부 겉에만 머무르지 않고 속까지 깊이 흡수되는 지속 보습을 위해 동그라미 히알루론산을 적용했으며, 수분 플럼핑과 강력한 보습감을 구현했다.

특히, 한국콜마와의 공동 연구를 통해 144시간 수분 지속과 20겹 보습 임상에 국내 최초로 성공하며 기술력을 입증했다. 기존 시코르 매장에서 한 번도 다뤄지지 않았던 라인업의 확장이라는 점에서 소비자 기대감 또한 높아지고 있으며, 토너·앰플·크림으로 구성된 이 라인은 강남역점 진입을 시작으로 시코르 전 매장에 입점 될 예정이다.

메디필은 관계자는 “앞으로도 시코르 매장의 제품 라인업을 더욱 다각화하고, 강남역점을 중심으로 한 차별화된 마케팅 활동을 이어갈 예정이다”라며, “특히 주요 매장을 중심으로 팝업, 앤드캡, 단독 행사 등을 집중 전개하며 브랜드 접점 확대에 박차를 가할 것이다”라고 밝혔다. 더불어, 시코르와의 공동 브랜딩 및 장기적 파트너십을 기반으로, 안정적인 유통 구조와 함께 프리미엄 더마 브랜드로서의 입지를 지속적으로 공고히 해 나간다는 계획이다.

한편, 더마 스킨케어 브랜드 메디필은 모건스탠리 PE 산하의 MDP 홀딩스(대표 정회훈)를 지주사로 둔 스킨이데아의 대표 브랜드로, 고급 원료와 더마 특허 기술을 접목한 혁신적인 제품을 선보이고 있다. 스킨이데아는 전 세계 75개국 이상에 수출하며, 다양한 피부 타입에 맞춘 즉각적이고 지속적인 피부 개선 효과를 목표로 철저한 연구와 임상을 거친 고기능성 더마 스킨케어 제품을 개발하고 있다.

