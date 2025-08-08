여인형 방첩사, 전례 깨고 작년 8월에 '합수본' 키운 전시예산

(서울=연합뉴스) 여인형 전 국군방첩사령관이 4일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석해 발언하고 있다. 2025.2.4 [헌법재판소 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr

여인형 전 방첩사령관이 이끈 국군방첩사령부가 지난해 국방부의 전시예산 지침이 내려오기도 전인 8월부터 전시예산 편성 작업에 착수하면서 합동수사본부 관련 예산을 확대 고려하라는 지시를 한 것으로 확인됐다. 합수본은 계엄 발령시 강력한 수사·통제 권한을 갖는 핵심 조직이다.



8일 연합뉴스가 더불어민주당 추미애 의원실을 통해 입수한 2023∼2025년 전시예산 신규 편성안 문건과 전시예산 관련 내외부 수발신 공문 목록에 따르면 방첩사는 지난해 국방부로부터 전시예산 편성 지침이 아직 하달되지 않았던 8월 29일 사령부 내부에 2025년도 전시예산 편성 요구안 제출을 요청하는 공문을 전파했다.



방첩사는 통상 매해 12월께 국방부로부터 전시예산 편성지침을 통보받은 뒤 내부에 전시예산 편성 요구안 제출을 요청해왔는데, 지난해만 이례적으로 국방부 지침 없이 예산을 짜보라는 지시가 내부에 하달된 것이다.



실제로 2023년도 전시예산의 경우 2022년 12월 13일 국방부가 편성지침을 통보하자 같은 달 22일에 방첩사 내부에 편성 요구안 제출 요청이 전파됐다.



2024년도 전시예산은 2023년 12월 18일 국방부가 편성지침을 통보한 뒤 12월 19일 방첩사 내부에 편성 요구안 제출 요청이 하달된 것으로 확인됐다.



그러나 2025년도 전시예산의 경우 국방부 지침 공문이 내려오지 않은 시점이었던 지난해 한미연합연습 '을지 자유의 방패'(UFS) 직후인 8월 29일 갑작스럽게 방첩사 내부에 편성 요구안 제출 요청이 전파됐다.



특히 당시 요청 공문에는 "방첩수사단, 확장된 '합동수사본부(과학수사국 신설 등)' 규모·필요 예산을 반드시 고려·검증하여 예산 요구"라는 지시가 포함된 것으로 확인됐다.



이와 함께 "2024년 UFS 연습에서 신규 운영된 '통합정보작전센터' 소요 예산은 1처-5실에서 종합·작성"하라는 지시도 담겼다.

지난해에는 이례적으로 8월 중 예산 요구안을 짜라는 지시와 함께 합수본의 확장된 규모를 고려하라는 주문이 하달된 것이다. 합동수사본부는 계엄 선포시 방첩사령관이 본부장을 맡게 된다.



그러면서 인지전·하이브리드전 등 사이버전을 담당하는 합동수사본부 과학수사국과 통합정보작전센터에 배정될 예산을 특별히 고려해 예산안에 반영하라는 취지의 지시도 포함됐다.



반면 과거 방첩사가 내부에 전파했던 2023년도와 2024년도 전시예산 편성 요구안 제출 요청 공문에는 이같은 지시가 전혀 포함되지 않았던 것으로 확인됐다.



12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀도 이러한 정황을 토대로 방첩사가 일찍이 전시예산 편성 작업에 착수해 계엄 상황에 대비하려 한 것이 아닌지 들여다보는 것으로 알려졌다.



특검팀은 방첩사가 특히 인지전·하이브리드전 등 사이버전을 담당하는 조직을 확대해 계엄 선포 이후 활용하려 한 것은 아닌지도 의심하는 것으로 전해졌다.

