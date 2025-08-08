조국혁신당 간담회 폭행 의혹…경찰, 당 관계자 4명 수사

조국혁신당 당원 간담회에서 폭행 사건이 발생했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울 영등포경찰서는 지난 2일 조국혁신당 관계자 4명에 대한 상해 등 혐의 고소장을 접수해 수사를 진행하고 있다고 8일 밝혔다. 고소인인 60대 A씨는 지난달 3일 국회에서 열린 조국혁신당 주권 당원 간담회에 참석했다가 당 관계자들로부터 세 차례에 걸쳐 폭행을 당해 손목과 무릎 등에 상해를 입었다고 주장했다.

사진=뉴시스

당시 간담회는 당내에서 발생한 성추행 사건에 대한 후속 조치와 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 이 자리에서 A씨는 주제와 무관한 발언을 하다가 사회자 등에게 제지를 받은 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “고소인 조사 등을 절차에 따라 진행할 예정”이라고 말했다. 경찰은 앞으로 사건 경위를 자세히 조사해 혐의 여부를 확인할 방침이다.

한편 경찰은 지난 4월 조국혁신당 당직자로부터 상급자에게 성추행을 당했다는 내용의 고소장을 접수해 별도 조사를 진행 중이다. 조국혁신당은 당직자 간 성추행·성희롱 사건이 접수된 지 70여일 만에 가해자 2명에게 각각 ‘당원 자격정지 1년’과 ‘제명’ 처분을 내렸다.

이예림 기자 yeah@segye.com

