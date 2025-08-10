“곤충과 여름이 만났다”… 예천곤충페스티벌 개최

‘2025 예천곤충페스티벌’이 13~17일까지 경북 예천군 효자면 곤충생태원에서 열린다.

8일 군에 따르면 예천곤충페스티벌 핵심 콘텐츠는 살아있는 곤충 체험이다. ‘나비천국’을 테마로 한 나비터널에서는 호랑나비와 제비나비 등 1000여 마리 나비가 환상적인 장면을 연출한다. 나비 애벌레 성장 과정을 관찰할 수 있는 ‘우화대’, ‘번데기 관찰’, ‘애벌레 찾기’ 등 체험활동도 관광객을 기다리고 있다.

경북 예천군 곤충생태원 나비터널에서 어린이들이 나비를 관찰하고 있다. 예천군청 제공

딱정벌레 체험관에서는 수백 마리 장수풍뎅이와 사슴벌레를 직접 만지고 관찰할 수 있다. 단순한 관람을 넘어 직접 손으로 체험하고 생태적 특징을 배우는 실감형 교육 공간이다.

13일에는 곤충과 파충류 콘텐츠로 인기를 끌고 있는 유튜버 정브르가 축제장을 찾아 팬 사인회를 한다. 14일에는 ‘곤충계의 아이돌’ 에그박사 팀이 무대에 올라 곤충 퀴즈와 게임을 통해 아이들과 소통하는 시간을 갖는다.

예천곤충생태원 야외무대에서는 공연을 만날 수 있다. 인형극과 마술쇼, 버블쇼, 빅벌룬쇼, 난타 공연 등이 대표적이다. 생태원 곳곳에 마련된 모험놀이터와 밧줄놀이터, 모노레일 탑승 체험 등도 빼놓을 수 없다.

특히 올해는 에어풀장과 워터슬라이드도 운영돼 생태원 내에서 시원하게 물놀이를 즐길 수 있다. 다만 지난해까지 행사장이었던 예천읍 한천체육공원에서는 16일까지 어린이 물놀이장만 운영한다.

김학동 예천군수는 “곤충이라는 특색 있는 주제를 중심으로 교육과 체험, 놀이와 휴식을 아우르는 가족형 축제를 준비했다”며 “올여름 가족과 함께 예천곤충생태원을 찾아 잊지 못할 추억을 만들길 바란다”고 말했다.

