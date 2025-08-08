“팔 빠질 것 같다, 제발 놔달라” 尹측, 부상 주장‥ 법무부 “이상 없다”

법무부가 체포영장 재집행 과정에서 부상을 당했다는 윤석열 전 대통령 측 주장에 관해 건강 이상이 없는 것으로 확인됐다는 입장을 밝혔다.

윤석열 전 대통령이 지난달 9일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 사진공동취재단

법무부는 7일 입장문을 내고 “서울구치소는 특검 측의 지휘에 따라 물리력을 동반한 강제 인치를 시도했지만 윤 전 대통령이 완강하게 거부했다”며 “특검 측은 강제 인치를 계속할 경우 부상 등이 발생할 우려가 있다고 판단해 집행 중단을 지휘했다”고 했다.

그러면서 “특검 측이 집행을 종료한 후 윤 전 대통령은 변호인 접견을 실시했고 접견 도중 강제 인치로 인한 어깨 통증 등 부상을 주장해 의료과 진료를 실시했으며 건강상 특이사항이 없는 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.

김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 이날 오전 윤 전 대통령에 관한 2차 체포영장 집행을 시도했지만 실패했다.

윤 전 대통령 측은 특검의 체포영장 재집행이 망신주기에 불과하며, 물리력 사용으로 인한 부상까지 입었다고 주장했다.

윤석열 전 대통령 법률대리인단(배보윤·송진호 변호사)이 7일 오후 서울 서초구 고등검찰청 앞에서 김건희 특검팀(특별검사 민중기)의 윤 전 대통령 2차 체포영장 집행 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

윤 전 대통령 측은 입장문을 내고 “조사를 위한 체포영장이 발부됐다 하더라도 윤 전 대통령이 진술거부권을 행사하겠다고 한다면 영장은 집행돼서는 안 된다”며 “공개적인 망신주기 외에는 어떠한 이유로도 설명될 수 없는 것”이라고 했다.

그러면서 “피의자가 진술을 거부할 경우 검찰은 기존의 증거와 진술을 토대로 기소 여부를 결정할 수 있다”며 “피의자 신문은 현행 형사소송법 체계에서 필수적 절차가 아니며 그 효용성도 없다”고 덧붙였다.

이후 이날 오후 1시쯤 서울고검 앞에서 기자회견을 열고 “10여명이 달라붙어서 양쪽에 팔을 끼고 다리를 붙잡아 들어 차량으로 탑승시켜려 했다”며 “완강하게 거부하니까 앉아있는 의자 통째로 대통령님을 그대로 들어서 옮기려 했다”고 밝혔다.

이어 “대통령님이 땅바닥에 철썩 떨어지는 사태까지 발생하고 허리를 의자 다리에 부딪히기도 하고 팔을 너무나 세게 잡아당겨서 ‘팔이 빠질 것 같다, 제발 놔달라’고 부탁해서 겨우 강제력에서 벗어났다”고 특검 측의 물리력 사용을 비판했다.

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 윤석열 전 대통령에 대한 2차 체포영장 집행을 시도했으나 윤 전 대통령이 온몸으로 저항하면서 1시간 15분 만에 중단했다. 의왕=뉴스1

윤 전 대통령 측은 “체포영장 집행을 종료하고 변호인 접견실에서 1시간가량 접견했다”며 “다리를 부딪치고 팔을 잡아당겨서 계속 통증을 호소해 오전 11시쯤 의무실로 진료를 받으러 갔다”고 말했다.

윤 전 대통령 측은 “오늘 강제적 물리적 강제력을 행사해서 인치하고자 한 것에 대해 엄중한 형사 책임을 물을 것”이라며 법적 조치에 나설 것이라고 예고했다.

