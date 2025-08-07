콘텐츠웨이브 새 대표에 서장호

온라인 동영상 서비스(OTT) 웨이브 운영사인 콘텐츠웨이브 새 대표로 서장호(사진) CJ ENM 콘텐츠유통사업본부장이 선임됐다. 콘텐츠웨이브는 7일 임시 주주총회와 이사회를 열고 서 본부장을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 임기는 3년이다. 서 신임 대표는 CJ ENM에서 콘텐츠유통사업부장, 해외콘텐츠사업국장 등을 역임했다.
정진수 기자 jen@segye.com
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2025-08-07 21:17:45 수정 : 2025-08-07 21:17:44
정진수 기자 jen@segye.com
온라인 동영상 서비스(OTT) 웨이브 운영사인 콘텐츠웨이브 새 대표로 서장호(사진) CJ ENM 콘텐츠유통사업본부장이 선임됐다. 콘텐츠웨이브는 7일 임시 주주총회와 이사회를 열고 서 본부장을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 임기는 3년이다. 서 신임 대표는 CJ ENM에서 콘텐츠유통사업부장, 해외콘텐츠사업국장 등을 역임했다.
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]