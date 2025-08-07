APEC 개최도시 경주, 글로벌 관광 도시 인프라 확충 ‘총력전’

경북 경주시는 '2025 APEC 정상회의' 개최를 앞두고 국내외 관광객들이 보다 편리하고 만족도 높은 여행을 즐길 수 있도록 관광 인프라 확충에 힘을 쏟고 있다.

시는 현재 주요 관광거점에 관광안내소를 운영 중이며, 전문 안내 인력을 배치해 맞춤형 관광 정보를 제공하고 있다고 7일 밝혔다.

경주시청 직원들이 시정소식지 여름호 영문판을 홍보하고 있다. 경주시 제공

현재 운영 중인 관광안내소는 △경주시외버스터미널 인근 '터미널관광안내소'(태종로685번길 6) △불국사 주차장 내 '불국사관광안내소'(진현로2길 61-3) △신라대종 뒤편에 위치한 '관광약자 안내센터'(태종로 767) △경주역 내 '경주역관광안내소'(건천읍 경주역로 80) 4곳이다. 각 안내소는 연중무휴로 운영 중이다.

특히 영어, 중국어, 일본어가 가능한 외국어 안내 인력을 활용해 외국인 관광객이 언어 장벽 없이 경주의 다양한 매력을 즐길 수 있도록 돕고 있다.

이와 함께 경주시는 관광객들이 더욱 즐거운 여행을 즐길 수 있도록 '관광안내지도' 무료 우편 발송 서비스도 시행하고 있다.

관광안내지도는 1인당 1부씩 일반우편으로 무료 제공하며, 지도 또는 책자를 3부 이상 신청할 경우 착불로 발송한다. 신청은 경주시청 홈페이지를 통해 가능하다.

경주 보문관광단지 전경.

아울러 외국인 관광객을 위한 '관광통역안내전화 1330' 서비스도 적극 홍보하고 있다.

이 번호는 한국관광공사에서 운영하는 국가대표 관광안내전화로, 전화 연결 후 언어 선택을 통해 8개 언어(한국어, 영어, 일본어, 중국어, 러시아어, 베트남어, 태국어, 말레이·인도네시아어)로 실시간 관광정보를 제공받을 수 있다.

주낙영 경주시장은 "APEC 정상회의를 계기로 경주는 글로벌 관광도시로 도약하고 있다"며 "방문객 누구나 편리하고 즐거운 경주 여행을 경험하도록 친절한 안내 서비스와 인프라 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

