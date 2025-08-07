美·러 수일내 정상회담… 우크라戰 휴전 분수령 되나

도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권 후 처음으로 미·러 정상회담이 이르면 다음 주 열린다. 트럼프 대통령의 중재로 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령까지 참여하는 3자 회담이 추진 중이라는 보도도 나왔다. 미국이 러시아에 통보한 ‘휴전 데드라인’(8월8일)을 앞두고, 3년5개월 넘게 이어진 우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 정상 간 외교가 구체화되면서 실질적 성과를 낼지 주목된다.

러시아 크레믈궁은 7일(현지시간) “미·러 정상회담을 수일 내 열기로 합의했다”고 밝혔다. 유리 우샤코프 크레믈궁 외교정책 보좌관은 브리핑을 통해 “미국 측의 제안으로 블라디미르 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 회담을 개최하자는 데 합의했다. 다음 주에 회담을 개최하는 방안이 검토되고 있다”며 “현재 미국 동료들과 구체적인 준비에 착수했다”고 설명했다. 아울러 푸틴 대통령은 정상회담 개최지로 “아랍에미리트(UAE)를 고려하고 있다”고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 워싱턴 백악관에서 열린 애플의 투자 계획 발표 행사에서 러시아, 우크라이나 정상과의 만남을 묻는 기자들의 질문에 “회담이 매우 조기에 있을 가능성이 상당하다”고 답했다. 푸틴 대통령, 젤렌스키 대통령과의 회담까지 포함한 질문이었지만 푸틴 대통령과의 만남을 염두에 둔 대답으로 외신들은 해석했다. 트럼프 대통령은 지난 1월 취임 이후 푸틴 대통령과 수차례 통화를 했지만 직접적인 만남은 없었다.

트럼프 대통령의 정상회담 관련 언급은 스티브 위트코프 미국 특사가 푸틴 대통령과 3시간의 회담을 가진 뒤 나왔다. 회담 직후 트럼프 대통령은 “매우 생산적인 회담을 했다. 큰 진전이 이뤄졌다”고 알렸다. 백악관은 “러시아 쪽에서 트럼프 대통령을 만나고 싶다는 의사를 밝혔고 트럼프 대통령은 푸틴 대통령, 젤렌스키 대통령 모두와 만날 용의가 있다”고 발표했다.

트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 먼저 만난 뒤 젤렌스키 대통령까지 참석하는 3자 정상회담을 진행할 가능성도 제기된다. 외신들은 소식통의 말을 인용해 “트럼프 대통령이 이르면 다음 주 푸틴 대통령을 만나고 젤렌스키 대통령도 함께하는 3자 회담을 하려 한다”고 전했다. 트럼프 대통령이 이런 방식을 키어 스타머 영국 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리 등 유럽 정상들에게 설명한 것으로 전해졌다.

하지만 러시아는 위트코프 특사가 푸틴 대통령과의 만남에서 3자 회담을 언급한 것을 두고 아무런 반응을 보이지 않은 것으로 전해졌다. 우샤코프 보좌관은 “트럼프 대통령과의 양자 회담 준비에 집중할 것을 제안한다. 이 회담이 성공적이고 생산적으로 이뤄지는 것이 중요하다”고 강조했다. 젤렌스키 대통령 또한 3자 회담 개최에 동의했는지는 확실치 않다.

일단 미·러 정상회담이 열린다고 해도 휴전 협정으로 이어질 가능성은 현재로선 높지 않다는 게 대체적인 전망이다. 워싱턴포스트(WP) 등은 푸틴 대통령이 전면 휴전 대신 부분 휴전에 나설 가능성이 높다고 분석했다. 두세 달이면 우크라이나의 방어선이 무너질 것으로 믿고 있기 때문에 트럼프 대통령의 체면 세워주기용으로 드론, 미사일 사용만 제한하는 부분 휴전을 제안하지 않겠냐는 것이다. 모스크바 정치 컨설턴트 세르게이 마르코프는 블룸버그에 “트럼프에게는 러시아의 ‘선물’, 즉 양보가 필요하다”며 “공중 휴전이 그 선물이 될 수 있다”고 말했다.

다만 젤렌스키 대통령이 러시아의 태도를 다소 긍정적으로 평가한 것은 눈길을 끈다. 그는 “러시아가 이제 좀 더 휴전에 의향이 있는 것 같다”고 밝혔다. 마코 루비오 미 국무장관은 “회담이 열리려면 전쟁 종식을 위한 어느 정도 진전이 있어야 한다. 러시아와 우크라이나의 양보 등 극복해야 할 장애물이 많다”고 설명했다.

