[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 9일 (토요일)

입력 : 2025-08-08 18:00:00 수정 : 2025-08-07 18:25:54

96년생: 앞줄에 서서 다른 사람을 거느린다. 

84년생: 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라.   

72년생: 일에 확실한 능력을 보일 때다. 

60년생: 당면한 과제은 미루지 말자. 

48년생: 동업하자는 사람이 나타난다. 

36년생: 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심. 

 

97년생: 새롭게 앞으로 나서는 것이 좋다. 

85년생: 자기개발을 위한 고민을 해라.  

73년생: 서류를 꼼꼼하게 살펴라. 

61년생: 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다. 

49년생: 관재수를 조심하자. 

37년생: 금전지출이 많아진다. 

 

98년생: 변화가 예상되지만 대처할 방법은 없다. 

86년생: 손익 계산만 하다가는 얻는 것이 없다.   

74년생: 친구를 무작정 믿어 손재하다. 

62년생: 주변과 사사로운 마찰이 있겠다. 

50년생: 신규사업은 실패한다. 

38년생: 보건건강에 노력하자. 

 

토끼

99년생: 반사이익이라는 말이 현실로 나타난다. 

87년생: 예상 밖의 결과가 나온 근원을 분석해라.    

75년생: 배우자가 나타난다. 

63년생: 서남방에서 좋은 일이 있다. 

51년생: 금전적인 여유가 부족하다. 

39년생: 집안의 우환에 대비하자. 

 

00년생 서북방에서 금전융통이 성사된다. 

88년생: 문서관계는 잘 마무리하라.   

76년생: 진로에 정확한 결정이 필요하다. 

64년생: 자유직업인은 신용을 중히하자. 

52년생: 사업자는 매출이 양호하다. 

40년생: 투자는 일찌감치 포기하자. 

28년생: 일을 잘하는 사람이 유능한 사람이다. 

 

01년생 새로운 정보나 아이템으로 일에 변화가 온다. 

89년생: 자신을 드러내고 싶지만 아직은 이르다.   

77년생: 성장 가능한 일을 가려하자. 

65년생: 돈의 위력은 생각보다 크다. 

53년생: 무역관계 일은 보류하자. 

41년생: 기거동작에 조심하자. 

29년생: 부지런히 다니면 좋은 결과가 온다. 

 

02년생 자기 분수를 지키는 것이 가장 중요하다. 

90년생: 엇갈리는 만남 속에 한사람을 만난다.    

78년생: 애정관계에 신경을 쓰자. 

66년생: 부동산 증권투자는 고통이온다. 

54년생: 이사 변동은 시기를 잘 �像. 

42년생: 걸기운동을 열심히 하자. 

30년생: 감정을 자제하고 객관성을 잃지 마라. 

 

03년생 시작이 반이라는 말도 있으니 기다려라. 

91년생: 타인의 이익을 먼저 생각하면 길하다.   

79년생: 직업에 변동이 온다. 

67년생: 일을 추진하면 성과가 크다. 

55년생: 전체적인 윤곽을 파악하자. 

43년생: 명분은 좋은데 실상은 없다. 

31년생: 난제를 극복하고 편하게 쉴 수 있다. 

 

원숭이

04년생 예술품,도서업,문구점은 영업이 양호하다. 

92년생: 심신이 피곤하면 안식처를 찾아라.    

80년생: 동료와 친구들과 박자를 맞추자. 

68년생: 현재 금전으로 긴박하다. 

56년생: 동남방에서 좋은 소식이 온다. 

44년생: 재운도 왕성한 운이다. 

32년생: 남들이 가만히 있을때를 기다리는 게 좋다. 

 

05년생 동료와의 거래는 피하는것이 덕이된다. 

93년생: 자신의 주장과 상대의 주장을 조율하라.   

81년생: 맡은 일에만 충실하는 운이다. 

69년생: 돈 때문에 긴박하다. 

57년생: 타인의 판단을 따르는 것이 좋다. 

45년생: 적당히 시기에 매매하자. 

33년생: 용이 여의주를 얻어 승천하는 날이다. 

 

06년생 하던 일을 잘 마무리 하는것이 중요하다. 

94년생: 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다.    

82년생: 진로관계에 걱정이다. 

70년생: 여성은 심리적으로 불안하다. 

58년생: 큰 이익은 기대하기 어렵다. 

46년생: 아랫사람의 잘못에 관대하자. 

34년생: 참견하는 일은 삼가고 말수를 줄여라. 

 

돼지 

95년생: 타성보다 활력 넘치는 사람을 만나라.    

83년생: 전공분야에 더 열심히 하자. 

71년생: 약속과 신의를 중히하자. 

59년생: 콜락텍에 즐거운이 있다. 

47년생: 건강에 적신호를 관찰하자. 

35년생: 건강도 좋아지고 재운도 따른다.


