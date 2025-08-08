[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 9일 (토요일)

​

쥐

96년생: 앞줄에 서서 다른 사람을 거느린다.

84년생: 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라.

72년생: 일에 확실한 능력을 보일 때다.

60년생: 당면한 과제은 미루지 말자.

48년생: 동업하자는 사람이 나타난다.

36년생: 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심.

소

97년생: 새롭게 앞으로 나서는 것이 좋다.

85년생: 자기개발을 위한 고민을 해라.

73년생: 서류를 꼼꼼하게 살펴라.

61년생: 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다.

49년생: 관재수를 조심하자.

37년생: 금전지출이 많아진다.

범

98년생: 변화가 예상되지만 대처할 방법은 없다.

86년생: 손익 계산만 하다가는 얻는 것이 없다.

74년생: 친구를 무작정 믿어 손재하다.

62년생: 주변과 사사로운 마찰이 있겠다.

50년생: 신규사업은 실패한다.

38년생: 보건건강에 노력하자.

토끼

99년생: 반사이익이라는 말이 현실로 나타난다.

87년생: 예상 밖의 결과가 나온 근원을 분석해라.

75년생: 배우자가 나타난다.

63년생: 서남방에서 좋은 일이 있다.

51년생: 금전적인 여유가 부족하다.

39년생: 집안의 우환에 대비하자.

용

00년생 서북방에서 금전융통이 성사된다.

88년생: 문서관계는 잘 마무리하라.

76년생: 진로에 정확한 결정이 필요하다.

64년생: 자유직업인은 신용을 중히하자.

52년생: 사업자는 매출이 양호하다.

40년생: 투자는 일찌감치 포기하자.

28년생: 일을 잘하는 사람이 유능한 사람이다.

뱀

01년생 새로운 정보나 아이템으로 일에 변화가 온다.

89년생: 자신을 드러내고 싶지만 아직은 이르다.

77년생: 성장 가능한 일을 가려하자.

65년생: 돈의 위력은 생각보다 크다.

53년생: 무역관계 일은 보류하자.

41년생: 기거동작에 조심하자.

29년생: 부지런히 다니면 좋은 결과가 온다.

말

02년생 자기 분수를 지키는 것이 가장 중요하다.

90년생: 엇갈리는 만남 속에 한사람을 만난다.

78년생: 애정관계에 신경을 쓰자.

66년생: 부동산 증권투자는 고통이온다.

54년생: 이사 변동은 시기를 잘 �像.

42년생: 걸기운동을 열심히 하자.

30년생: 감정을 자제하고 객관성을 잃지 마라.

양

03년생 시작이 반이라는 말도 있으니 기다려라.

91년생: 타인의 이익을 먼저 생각하면 길하다.

79년생: 직업에 변동이 온다.

67년생: 일을 추진하면 성과가 크다.

55년생: 전체적인 윤곽을 파악하자.

43년생: 명분은 좋은데 실상은 없다.

31년생: 난제를 극복하고 편하게 쉴 수 있다.

원숭이

04년생 예술품,도서업,문구점은 영업이 양호하다.

92년생: 심신이 피곤하면 안식처를 찾아라.

80년생: 동료와 친구들과 박자를 맞추자.

68년생: 현재 금전으로 긴박하다.

56년생: 동남방에서 좋은 소식이 온다.

44년생: 재운도 왕성한 운이다.

32년생: 남들이 가만히 있을때를 기다리는 게 좋다.

닭

05년생 동료와의 거래는 피하는것이 덕이된다.

93년생: 자신의 주장과 상대의 주장을 조율하라.

81년생: 맡은 일에만 충실하는 운이다.

69년생: 돈 때문에 긴박하다.

57년생: 타인의 판단을 따르는 것이 좋다.

45년생: 적당히 시기에 매매하자.

33년생: 용이 여의주를 얻어 승천하는 날이다.

개

06년생 하던 일을 잘 마무리 하는것이 중요하다.

94년생: 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다.

82년생: 진로관계에 걱정이다.

70년생: 여성은 심리적으로 불안하다.

58년생: 큰 이익은 기대하기 어렵다.

46년생: 아랫사람의 잘못에 관대하자.

34년생: 참견하는 일은 삼가고 말수를 줄여라.

돼지

95년생: 타성보다 활력 넘치는 사람을 만나라.

83년생: 전공분야에 더 열심히 하자.

71년생: 약속과 신의를 중히하자.

59년생: 콜락텍에 즐거운이 있다.

47년생: 건강에 적신호를 관찰하자.

35년생: 건강도 좋아지고 재운도 따른다.

