'"좌파, 중국가서 활동해라"…이지혜, 선 넘은 악플 박제 후 "정치색 없다" 분노

이지혜가 지난 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 악성 메시지. 이지혜 인스타그램

가수 이지혜가 정치 성향과 관련해 받은 악성 메시지를 공개했다.

이지혜는 지난 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 한 누리꾼이 보낸 다이렉트 메시지(DM)을 공개했다.

메시지에는 "XX아 니 좌파였냐?? 그동안 재밌게 봤는데 바로 구독취소다. 애XX들도 니 닮아서 멍청하고 못생기게 크겠네"라며 "좌판데 니 언니X는 왜 미국 살아? 중국가야지"라며 이지혜의 가족을 향한 비난 글이 담겼다.

또 "좌파지만 애XX 영유는 보내고 싶고? 앞뒤 안 맞는 생각없는 X아ㅋㅋㅋ. 니 남편이라도 똑똑한줄 알았는데 아닌가보네 멸공XXX~중국가서 활동해라"라며 저급한 수준의 막말을 이어갔다.

이에 이지혜는 계정에 "저는 좌파도 우파도 아닙니다. 정치색 없습니다. 이런 막말은 삼가부탁드립니다"라고 대응했다.

이지혜는 자신의 개인 유튜브 '밉지않은 관종언니'로 자신의 일상을 비롯한 다양한 콘텐츠를 선보이고 있으며, 앞서 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서 가족들을 공개한 바 있다.

한편, 이지혜는 1998년 4인 그룹 가수 '샵(s#arp)'으로 데뷔해 '내 입술 따뜻한 커피처럼' '가까이' 'Tell Me Tell Me' 등의 히트곡을 냈다.

이후 같은 그룹 멤버 서지영과 불화설에 휩싸였고 2002년 10월 그룹을 해체한 뒤 솔로 가수로 활동을 이어갔다.

2017년에는 세무사 문재완 씨와 혼인했고 현재 슬하에 두 딸을 두고 있다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

